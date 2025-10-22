A qué hora juega Guaraní vs. River Plate y dónde ver en vivo

Guaraní y River Plate disputan hoy la tercera y penúltima llave de los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025. El Aborigen de Víctor Bernay y el Kelito de Antonio Vega juegan a las 19:30, hora de nuestro país, en el Erico Galeano de Capiatá. Dirige Blas Romero con VAR de Zulma Quiñónez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.
Guaraní vs. River Plate: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 19:30 horas
Argentina: 19:30 horas
Brasil: 19:30 horas
Uruguay: 19:30 horas
Chile: 19:30 horas
Ecuador: 17:30 horas
Colombia: 17:30 horas
Perú: 17:30 horas
Venezuela: 18:30 horas
Bolivia: 18:30 horas
El Salvador: 16:30 horas
México: 16:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas
Estados Unidos - Este: 17:30 horas
Inglaterra: 23:30 horas
España: 00:30 horas
Bélgica: 00:30 horas
Marruecos: 00:30 horas
Sudáfrica: 00:30 horas
Guaraní vs. River Plate: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Guaraní vs. River Plate: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.