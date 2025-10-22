Copa Paraguay

A qué hora juega Guaraní vs. River Plate y dónde ver en vivo

Guaraní y River Plate disputan hoy los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
22 de octubre de 2025 - 07:38
Fernando Fernández, futbolista de Guaraní, celebra un gol en el partido frente a 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero por la primera fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá.
Guaraní y River Plate disputan hoy la tercera y penúltima llave de los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025. El Aborigen de Víctor Bernay y el Kelito de Antonio Vega juegan a las 19:30, hora de nuestro país, en el Erico Galeano de Capiatá. Dirige Blas Romero con VAR de Zulma Quiñónez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Guaraní vs. River Plate: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 19:30 horas

Argentina: 19:30 horas

Brasil: 19:30 horas

Uruguay: 19:30 horas

Chile: 19:30 horas

Ecuador: 17:30 horas

Colombia: 17:30 horas

Perú: 17:30 horas

Venezuela: 18:30 horas

Bolivia: 18:30 horas

El Salvador: 16:30 horas

México: 16:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas

Estados Unidos - Este: 17:30 horas

Inglaterra: 23:30 horas

España: 00:30 horas

Bélgica: 00:30 horas

Marruecos: 00:30 horas

Sudáfrica: 00:30 horas

Iván Ramírez, jugador de Guaraní, festeja un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 17 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay.
Guaraní vs. River Plate: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Guaraní vs. River Plate: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.