Trinidense frente a Cerro Porteño, en La Huerta de Tuyucuá, el domingo

Si bien el enfrenamiento fue programado en principio en la ciudad de Itauguá, se confirmó la tarde de este lunes el cambio se escenario de Trinidense vs. Cerro Porteño finalmente será el estadio La Huerta, este domingo a las 18:00.

El propio vicepresidente azulgrana, Juan Carlos Pettengill manifestó este lunes (en charla con el Cardinal Deportivo), que la intención de ambas directivas era jugar en el Defensores del Chaco, pero a raíz de los trabajos a realizarse por la Final Única de la Copa Sudamericana no pudo concretarse.

Se barajaron opciones como el estadio Arsenio Erico de Nacional, también la posibilidad de la ciudad de Capiatá y Norman Rieder, presidente de Trinidense, consultó el estado del Villa Alegre de Encarnación.

Ninguna de estas opciones prosperaron, y en la tarde de este lunes, a través del departamento prensa de la institución de Trinidad fue anunciado el cambio de escenario: a La Huerta de Tuyucuá.

Será la primera vez que Trinidense y Cerro Porteño se enfrenten en el remodelado estadio del club Libertad, que cuenta con una capacidad para 15.000 espectadores