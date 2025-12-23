Alexander Isak será baja por dos meses por una fractura de peroné

La desafortunada acción ocurrió durante el duelo del sábado frente al Tottenham, cuando el defensor Micky van de Ven lo derribó. Isak, de 26 años, tuvo que abandonar el terreno de juego con evidentes signos de dolor tras abrir el marcador. El partido finalizó con victoria para los Reds por dos goles a uno, aunque el precio pagado fue demasiado alto.

“Esa entrada de Van de Ven, si la haces diez veces, en todas hay un riesgo serio de que el otro jugador sufra una lesión grave”, criticó Slot. El entrenador neerlandés no ocultó su malestar por la agresividad de la jugada que terminó fracturando al delantero sueco. El club emitió un comunicado oficial el lunes confirmando que la operación de tobillo resultó totalmente exitosa.

“Va a ser una lesión larga, para dos meses. Así que sí, para él es una grandísima decepción. Y por ello, también para nosotros”, lamentó. El técnico subrayó el impacto emocional que este parate tiene para el futbolista, quien recién se estaba adaptando al club. La ausencia de Isak llega en un momento crítico para la planificación ofensiva del equipo de Anfield.

Este contratiempo representa un revés financiero y deportivo, considerando que Isak costó 125 millones de libras al inicio de la campaña. Su etapa en el Liverpool ha sido difícil, registrando apenas tres anotaciones en dieciséis encuentros disputados hasta la fecha actual. Las expectativas sobre el exjugador del Newcastle eran sumamente elevadas debido al alto precio de su millonaria transferencia.

El panorama en el ataque se complica aún más debido a la ausencia de Mohamed Salah por la Copa de África. Además, Cody Gakpo sigue en la enfermería y no se espera su regreso a las canchas hasta el mes de enero. Estas bajas obligan a Slot a buscar alternativas urgentes dentro de una plantilla que se encuentra bastante mermada.

Hugo Ekitiké surge ahora como la principal esperanza ofensiva tras anotar cinco goles en sus últimas cuatro apariciones con el equipo. Por otro lado, el italiano Federico Chiesa podría recibir más oportunidades tras haber tenido un rol muy secundario hasta el momento. El Liverpool deberá confiar en estos nombres para mantener su racha positiva en el campeonato inglés próximamente.

A pesar de los problemas médicos, el conjunto de Merseyside ha logrado escalar posiciones hasta alcanzar el quinto puesto de la clasificación. Actualmente se encuentran a diez unidades del Arsenal, el líder solitario, tras haber superado un inicio de temporada que fue catastrófico. El reto será sostener este crecimiento futbolístico sin contar con sus figuras estelares en el ataque titular.