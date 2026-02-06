A qué hora juega San Lorenzo vs. Recoleta y dónde ver en vivo

San Lorenzo y Recoleta FC disputan hoy el primer partido de la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Rayadito de Sergio Orteman y el Canario de Jorge González juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el Gunther Vogel de San Lorenzo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.
San Lorenzo vs. Recoleta FC: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 18:30 horas
Argentina: 18:30 horas
Brasil: 18:30 horas
Uruguay: 18:30 horas
Chile: 18:30 horas
Ecuador: 16:30 horas
Colombia: 16:30 horas
Perú: 16:30 horas
Venezuela: 17:30 horas
Bolivia: 17:30 horas
El Salvador: 15:30 horas
México: 15:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas
Estados Unidos - Este: 16:30 horas
Inglaterra: 21:30 horas
España: 22:30 horas
Bélgica: 22:30 horas
Marruecos: 22:30 horas
Sudáfrica: 23:30 horas
San Lorenzo vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports +
Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101
IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61
San Lorenzo vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.