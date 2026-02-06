Fútbol
06 de febrero de 2026 - 10:55

A qué hora juega San Lorenzo vs. Recoleta y dónde ver en vivo

Néstor Giménez (d) y Álvaro Campuzano (i), jugadores de Libertad, disputan el balón en un partido frente a Recoleta FC por la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ricardo Gregor, en Asunción, Paraguay. FERNANDO ROMERO

San Lorenzo y Recoleta FC disputan hoy la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por Darío Ibarra

San Lorenzo y Recoleta FC disputan hoy el primer partido de la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Rayadito de Sergio Orteman y el Canario de Jorge González juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el Gunther Vogel de San Lorenzo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

San Lorenzo vs. Recoleta FC: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 18:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 16:30 horas

Inglaterra: 21:30 horas

España: 22:30 horas

Bélgica: 22:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido ante Sportivo San Lorenzo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Asunción, Paraguay.

San Lorenzo vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

Los futbolistas de Recoleta FC (amarillo) y Sportivo Trinidense disputan el balón en un partido por la primera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ricardo Gregor, en Asunción, Paraguay.

San Lorenzo vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.