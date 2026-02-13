Olimpia tiene una oferta por un titular y está abierto a...

Olimpia recibió una oferta formal del fútbol ecuatoriano por un futbolista titular en el once de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez. El Decano respondió a la propuesta con una serie de condiciones ligadas al posible traspaso y el club de la Liga Pro contestó con un “ok”. En consecuencia, en el Franjeado están abiertos a transferir al jugador. ¿Quién es? Rodney Redes.

El acuerdo entre ambas instituciones sería un préstamo con opción a compra del pase, que pertenece al Rey de Copas. En el torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay, a menos de un mes de la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana, el ofensivo de 25 años jugó todos los cotejos: fue titular en dos e ingresó desde el banco en el resto.

