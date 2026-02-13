Olimpia tiene una oferta por un titular y está abierto a...

Olimpia
Carlos Sebastián Ferreira, futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Guaraní por la primera fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Olimpia está muy cerca de transferir a un titular. La oferta llegó al club del fútbol ecuatoriano.

Por ABC Color

Olimpia recibió una oferta formal del fútbol ecuatoriano por un futbolista titular en el once de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez. El Decano respondió a la propuesta con una serie de condiciones ligadas al posible traspaso y el club de la Liga Pro contestó con un “ok”. En consecuencia, en el Franjeado están abiertos a transferir al jugador. ¿Quién es? Rodney Redes.

El acuerdo entre ambas instituciones sería un préstamo con opción a compra del pase, que pertenece al Rey de Copas. En el torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay, a menos de un mes de la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana, el ofensivo de 25 años jugó todos los cotejos: fue titular en dos e ingresó desde el banco en el resto.

