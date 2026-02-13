Recoleta FC recibe a Sportivo Luqueño en el Luis Salinas

Recoleta FC y Sportivo Luqueño disputan hoy el segundo encuentro de la fecha 5 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Canario y el Auriazul juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en el Luis Salinas de Itauguá: dirige Juan Gabriel Benítez con VAR de José Armoa. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Recoleta FC, la revelación en el arranque

Recoleta FC es la revelación del comienzo del campeonato. El Canario de Jorge González, que disputará Copa Sudamericana en el mes de marzo, empató 2, ganó 2 y es tercero con 8 puntos. En consecuencia, una victoria puede ubicar al Funebrero como único líder parcial a la espera de las presentaciones de Olimpia contra Rubio Ñu y Nacional ante Cerro Porteño.

Sportivo Luqueño, por la recuperación

Sportivo Luqueño tiene como objetivo volver al triunfo para cortar la mala racha que arrastra desde la segunda ronda del certamen. El Auriazul de Lucas Barrios debutó con triunfo (2-1 vs. 2 de Mayo), pero perdió los siguiente tres encuentros: 1-2 vs. Nacional, 0-2 vs. Cerro Porteño y 0-1 vs. Sportivo Ameliano. Por ende, es noveno con 3 unidades en la tabla de posiciones.

La formación de Recoleta FC vs. Sportivo Luqueño en la Primera División de Paraguay

Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Lucas Monzón, Eliezer Barreto; Wilfrido Báez, Juan Franco, José Espínola, Junior Noguera; Kevin Parzajuk y Allan Wlk.

La formación de Sportivo Luqueño vs. Recoleta FC en la Primera División de Paraguay

Alfredo Aguilar; Alexis Villalba, Paul Riveros, Ángel Benítez, Sebastián Maldonado; Sergio Díaz, Aldo Maíz, Sebastián Quintana, Giovanni Bogado; Óscar Ruiz y Alan Pereira.