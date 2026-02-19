Chilavert contra Vinícius y Mbappé: “El fútbol está amariconado”

José Luis Chilavert volvió a encender la mecha de la polémica con declaraciones que ya están recorriendo el mundo. En una extensa entrevista con La Oral Deportiva (Radio Rivadavia- Argentina), el ex capitán de la Selección Paraguaya no se guardó nada al analizar el cruce entre el juvenil argentino Gianluca Prestianni y Vinícius Jr., pero sus palabras escalaron rápidamente hacia insultos racistas, homofóbicos y críticas al sistema global del fútbol.

“El fútbol está amariconado”

Consultado sobre el presunto gesto racista de Prestianni hacia Vinícius, Chilavert fue tajante en su defensa al ex Vélez y atacó la postura del brasileño: “Dígale a Vinícius que juegue al fútbol y que él no sea el primero en atacar e insultar y después llorar, que no sea maricón, que juegue al fútbol”, lanzó el exarquero, repitiendo una frase que ya había generado revuelo en 2024.

Para Chilavert, el fútbol actual ha perdido su esencia debido a la tecnología y las nuevas normativas de conducta: “El fútbol es un rectángulo donde juegan hombres y nos decíamos de todo antes. Desde que pusieron el micrófono, desde que pusieron el video, todo eso, el fútbol está amariconado”.

Ataques personales a Mbappé y críticas a la “Agenda 2030”

El paraguayo también apuntó contra Kylian Mbappé, quien se había solidarizado con su compañero del Real Madrid. Chilavert cuestionó los valores del francés basándose en su vida privada: “Él habla de valores y vive con un travesti. Eso no es normal. Un hombre no es normal que viva con un travesti, para eso es una mujer”.

En la misma línea, el ex futbolista vinculó estas situaciones con un plan globalista:

Crítica a España: “En España te piden que le llames mujer a un hombre que hace pis parado igual que nosotros”.

La Agenda 2030: “Nos quieren meter a toda costa en la cabeza la agenda 2030 para liquidar la familia”.

Doble vara de la FIFA: “¿Por qué en el Mundial de Qatar nadie denunció la discriminación contra los homosexuales? Porque ahí hay una ley y se comportaron todos bien”.

Corrupción en CONMEBOL y apoyo a Milei

Fiel a su estilo combativo, Chilavert aprovechó para disparar contra la dirigencia del fútbol sudamericano, calificando a la CONMEBOL como una “mafia mundial” y apuntando directamente contra Alejandro Domínguez, “Chiqui” Tapia y ex colegas como Oscar Ruggeri, a quien llamó “payaso mediático del sistema”.

La entrevista cerró con un tinte político marcado. Antes de despedirse, Chilavert dejó un mensaje para la audiencia argentina: “Apoyen a su presidente, Javier Milei”.