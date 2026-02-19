Juventud LP 0-Guaraní 0: Sin ventajas en Uruguay

Juventud, de la ciudad de Las Piedras, recibió hoy a Guaraní en Montevideo para el duelo copero que comenzó más favorable para el equipo paraguayo, que decididamente tomó la iniciativa del juego y llegó al área rival con mucha mayor claridad. Incluso, si se animaba más (ser más contundente), quizás hubiera logrado abrir el marcador.

Richar Torales, Patricio Tanda y Derlis Rodríguez fueron los protagonistas frente a la portería defendida por Sebastián Sosa, pero sin la fortuna de poder concluir correctamente las jugadas y convertirlas en gol.

Por su parte, el conjunto uruguayo no pudo acomodarse con rapidez en la cancha. Aún así, consiguió rústicamente emparejar las acciones, pero no tuvo la profundidad necesaria para marcar la diferencia. Emmanuel Más fue el único que llegó con chances de anotar en lo que fue un pálido primer tiempo.

Ambos cometieron muchos errores a la hora de intentar jugar prolijo y el partido se convirtió en un mar de imprecisiones. A tal punto que el trámite del cotejo, hasta ese momento, fue muy trabado y prácticamente sin emociones frente a los arcos, y en esas condiciones (0-0) se fueron al descanso.

La segunda parte de este capítulo en Uruguay arrancó con el elenco local más incisivo. En consecuencia, la visita se replegó y los charrúas emergieron con intenciones de vencer el pórtico de Gaspar Servio, quien fue exigido varias veces e intervino providencialmente bajo sus tres palos.

Luego, ambos entrenadores recurrieron a las variantes con las cuales intentaron cambiarle las funciones a sus dirigidos. En una de las ocasiones, Pablo Lago remató fortísimo, Servio desvió la pelota y Fernando Mimbacas (ingresado en la complementaria) volvió a ensayar otro tiro que por poco no se metió a la red aurinegra, que no lograba reaccionar.

El final tuvo una dinámica diferente y sobre el epílogo casi lo ganó Juventud con un remate cruzado de Alejo Cruz, pero el 0-0 persistió y Guaraní rescató un valioso empate, a la espera del juego de vuelta en casa.