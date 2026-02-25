Clásico blanco y negro en Sajonia

En primer turno, Sportivo Ameliano y Cerro Porteño medirán fuerzas en el estadio Arsenio Erico de Nacional, a las 18:30.

Una prueba de fuego para el Ciclón y principalmente su conductor técnico Jorge Bava, que necesita un buen resultado para mantenerse en el puesto.

Una hipotética derrota, que sería la tercera en fila, podría generar la salida del profesional uruguayo, además de instalar una crisis deportiva en el campeón, que tampoco anda bien en el aspecto económico.

Para las 20:30 igualmente está marcado el duelo entre Sportivo Trinidense y Sportivo Luqueño, en el Luis Salinas de Itauguá.

En principio, este juego estaba marcado para el Deportivo Capiatá, a las 18:30. El cambio se produjo por los inconvenientes del sistema lumínico del coliseo auriazul que obligaron a postergar el duelo entre Luqueño y Guaraní del domingo al lunes.

El club popular de la Ciudad de la Música necesita reforzar su promedio.

En el choque estelar del día, el Decano llega motivado tras imponerse en el superclásico sobre Cerro Porteño por 1-0.

El Guma de Francisco Arce marcha tambaleante.