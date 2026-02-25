Olimpia 1-Libertad 0: Expreso con chapa de campeón

Con una mezcla de fortaleza y acierto

El partido no estuvo a la altura de un clásico en el primer tiempo. Pocas emociones frente a los arcos, sobre todo el custodiado por Olveira. Un duelo con una gran cantidad de errores no forzados.

Libertad incluyó a algunos chicos que le dieron al principio frescura al equipo, cuyo rendimiento general apenas alcanzó para nivelar el juego por momentos, no para marcar la diferencia.

Remate raso de Alfaro bloqueado por Morínigo, tiro fallido de Alcaraz y proyecciones de Mateo Gamarra en la fracción inicial, en la que a través del VAR se desestimó un penal sancionado para el Decano, por una mano de Espinoza producto de un rebote. El mundialista Juan Gabriel Benítez tuvo que rever su decisión después de la revisión. Es uno de los pocos que suele mantener su postura aún con el llamado desde la cabina.

Al descanso, con el marcador en blanco. Una ligera superioridad franjeada en posesión del balón (56%), remates a portería y pases correctos.

En la complementaria, Olimpia estableció una clara superioridad, justificando su victoria. Marcó Richard Ortiz, pero la tecnología determinó una posición adelantada. Luego anotó Adrián Alcaraz tras un centro de Hugo Quintana. Esta anotación, registrada luego de un rebote, subió al marcador.

El Guma apretó sobre los instantes finales, sin la lucidez necesaria para tratar de emparejar, porque su rendimiento no daba para una remontada.

El Decano ganó con autoridad, con una mezcla de fortaleza con acierto. Tampoco es un equipo que juegue demasiado bien, pero tiene la virtud de mantenerse firme y aplicar el golpe.

Alcaraz fue la figura goleadora una vez más. Al empuje y al juego aéreo, el centroatacante le agrega definición y con este nivel, es un jugador de selección. El Expreso tiene chapa de campeón.