Olimpia vs. Libertad: clásico “blanco y negro” en vivo

El mítico césped del Estadio Defensores del Chaco será el epicentro del duelo de esta noche, cuando el Olimpia, actual puntero del certamen, y Libertad se vean las caras en una edición más del Clásico Blanco y Negro. El encuentro, correspondiente a la séptima jornada del Torneo Apertura 2026, está programado para las 20:30, tanto el “Decano” como el “Gumarelo” llegan a Sajonia con la obligación de sumar, en un duelo que podría consolidar el liderato franjeado o marcar el resurgir del conjunto de Tuyucuá.

Olimpia: invicto, líder y con el ánimo por las nubes

La atmósfera en el campamento franjeado es de absoluta plenitud. Bajo la conducción técnica del argentino Pablo “Vitamina” Sánchez, Olimpia llega a esta cita con el pecho inflado tras propinar un golpe de autoridad en el Superclásico ante Cerro Porteño. Aquella victoria no solo le permitió mantener su condición de único invicto en lo que va del torneo, sino que le devolvió el liderato exclusivo de la tabla, desplazando a Nacional.

Además de la solidez deportiva, el Decano acaba de dar un “golpe de mercado” al asegurar el fichaje de Rubén Lezcano, la joven joya ofensiva que era pretendida por su eterno rival. Para el Franjeado, una victoria consolidaría su posición antes de volcar sus energías en la Copa Sudamericana, donde deberá jugarse la vida a partido único frente a Sportivo Trinidense por un boleto a la fase de grupos continental.

Libertad: la urgencia de ganar para enderezar el rumbo

En la acera de enfrente, el panorama es sombrío. Libertad atraviesa una crisis de resultados que lo va relegado a la antepenúltima posición, superando apenas al 2 de Mayo y al Sportivo San Lorenzo. El equipo dirigido por Francisco “Chiqui” Arce perdió esa “aura” de protagonista que lo caracterizó en temporadas pasadas y arrastra una racha de cuatro partidos sin conocer la victoria, tocando fondo tras la reciente derrota ante el recién ascendido Rubio Ñu.

Ante la falta de respuestas en el campo, la directiva gumarela decidió “patear el tablero” con refuerzos de jerarquía inmediata. Esta semana se concretaron las llegadas de dos viejos conocidos del fútbol local: el volante ofensivo Matías Rojas, el lateral Alan Benítez y el central Alexis “Pulpito” Duarte. Con estas incorporaciones, el “Repollero” busca blindar una defensa que es vulnerable y recuperar el protagonismo perdido en una noche que podría ser el punto de inflexión para su temporada.

