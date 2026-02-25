Olimpia defiende la punta en el ‘blanco y negro’ contra Libertad

Olimpia y Libertad disputan hoy en el Defensores del Chaco de Asunción una nueva edición del clásico blanco y negro: el Decano y el Gumarelo juegan a las 20:30, hora de Paraguay, por la fecha 7 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. Dirige Juan Gabriel Benítez con VAR de Derlis Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Olimpia defiende la punta del campeonato

Olimpia defiende el liderato en el certamen. Con 14 puntos, el Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez ocupa el primer puesto de la tabla de posiciones, con 1 unidad de ventaja sobre Nacional y 3 con relación a Recoleta y Sportivo Ameliano (vs. Cerro Porteño a las 18:30). El Franjeado también busca encadenar una tercera victoria en clásicos al superar 2-1 a Guaraní y 1-0 a Cerro Porteño.

Libertad quiere romper la mala racha

Libertad tiene como principal objetivo finalizar la racha de malos resultados. El Gumarelo de Francisco Arce, quien todavía no cuenta con Alan Benítez, Alexis Duarte y Matías Rojas, acumula cuatro juegos sin triunfos, que incluye tres derrotas: 2-1 vs. Recoleta FC y 1-0 vs. Sportivo Trinidense y Rubio Ñu. El Repollero es décimo con 5 puntos, a 9 unidades de la cima.

La formación de Olimpia vs. Libertad en la Primera División de Paraguay

Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Vera, Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra; Franco Alfonso, Juan Alfaro, Richard Ortiz, Eduardo Delmás, Tiago Caballero; Adrián Alcaraz.

La formación de Libertad vs. Olimpia en la Primera División de Paraguay

Rodrigo Morinigo; Samuel Bernal, Diego Viera, Néstor Giménez, Matías Espinoza; Iván Franco, Hernesto Caballero, Álvaro Campuzano, Alexis Fretes; Jorge Recalde y Lorenzo Melgarejo.