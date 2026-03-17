Olimpia cierra la primera rueda con el objetivo de ampliar la ventaja

Olimpia y Sportivo Luqueño disputan hoy la fecha 11, la última de la primera rueda, del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Decano y el Auriazul juegan el segundo partido del día: a las 20:30, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Lea más: A qué hora juega Olimpia vs. Luqueño y dónde ver en vivo

Olimpia, ampliar la diferencia en la punta

Olimpia tiene como principal objetivo culminar la ronda con una ventaja mayor con relación a los inmediatos perseguidores. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, que retornó al triunfo en la jornada pasada al superar 1-0 a Recoleta FC, suma 24 puntos y lidera con 4 unidades de ventaja sobre Cerro Porteño, 5 con relación a Nacional y 10 con respecto a Libertad.

Sportivo Luqueño quiere cortar la mala racha

Sportivo Luqueño quiere finalizar con la seguidilla de encuentros sin triunfar en el campeonato. El Auriazul de Pedro Sarabia, quien reemplazó a Lucas Barrios, arrastra cuatro juegos sin conocer la victoria: 2 empates y 2 derrotas. En consecuencia, está noveno con 11 puntos en la tabla de posiciones y en la misma ubicación, pero con 1,214 en la clasificación del promedio.

La formación de Olimpia vs. Sportivo Luqueño en la Primera División de Paraguay

Gastón Olveira; Raul Cáceres, Juan Vera, Gustavo Vargas, Alan Rodríguez; Alex Franco, Richard Ortiz, Richard Sánchez; Rubén Lezcano, Eduardo Delmás y Adrián Alcaraz.

La formación de Sportivo Luqueño vs. Olimpia en la Primera División de Paraguay

Alfredo Aguilar; Alexis Villalba, Paul Riveros, Facundo Wiechniak, Álvaro Martínez; Jonathan Ramos, Ángel Benítez, Fernando Benítez, Giovanni Bogado; Kevin Pereira e Iván Maggi.