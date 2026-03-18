A qué hora juega hoy Rubio Ñu vs. Cerro y dónde ver en vivo

Cerro Porteño enfrenta a Rubio Ñu por la fecha 11 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Albiverde de Gustavo Morínigo y el Ciclón de Jorge Bava juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en La Arboleda de Asunción. Dirige Carlos Paul Benítez con VAR de Mario Díaz de Vivar. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
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Rubio Ñu vs. Cerro Porteño: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 18:30 horas
Argentina: 18:30 horas
Brasil: 18:30 horas
Uruguay: 18:30 horas
Chile: 18:30 horas
Ecuador: 16:30 horas
Colombia: 16:30 horas
Perú: 16:30 horas
Venezuela: 17:30 horas
Bolivia: 17:30 horas
El Salvador: 15:30 horas
México: 15:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas
Estados Unidos - Este: 16:30 horas
Inglaterra: 21:30 horas
España: 22:30 horas
Bélgica: 22:30 horas
Marruecos: 22:30 horas
Sudáfrica: 23:30 horas
Rubio Ñu vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Rubio Ñu vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por streaming?
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