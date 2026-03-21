Fútbol
21 de marzo de 2026 - 17:18

Apertura #12: Fútbol dominical, entre San Lorenzo e Itauguá

El estadio Luis Salinas, propiedad del 12 de Octubre de Itauguá, albergará el partido entre Sportivo Luqueño y Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.
El estadio Luis Salinas, propiedad del 12 de Octubre de Itauguá, albergará el partido entre Sportivo Luqueño y Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.Redes sociales

Los duelos dominicales de la decimosegunda ronda del Apertura 2026 se desarrollarán en San Lorenzo e Itauguá, en el undécimo departamento Central.

Por ABC Color

Los dos partidos dominicales, correspondientes a la continuidad de la 12ª fecha del torneo Apertura, se disputarán en distritos del departamento Central.

Lea más: Árbitros de la fecha 12 del Apertura

San Lorenzo y Nacional medirán fuerzas en la Ciudad Universitaria, a las 18:30. El Rayadito aún no ganó en la temporada.

Luqueño y 2 de Mayo lidiarán en el 12 de Octubre de Itauguá, a las 20:30.

El plantel auriazul fue atacado el viernes con petardos por parte de un grupo de vándalos, a modo de indimidación por la mala campaña. Si bien la violencia es a todas luces repudiable, injustificable, el sitio de entrenamiento asignado no es apto para un plantel profesional (Liga Luqueña, en Costa Sosa), precario y carente de seguridad.

Las autoridades deberían otorgar mejores condiciones laborales y brindar protección a los protagonistas.