Apertura #12: Fútbol dominical, entre San Lorenzo e Itauguá

Los dos partidos dominicales, correspondientes a la continuidad de la 12ª fecha del torneo Apertura, se disputarán en distritos del departamento Central.

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San Lorenzo y Nacional medirán fuerzas en la Ciudad Universitaria, a las 18:30. El Rayadito aún no ganó en la temporada.

Luqueño y 2 de Mayo lidiarán en el 12 de Octubre de Itauguá, a las 20:30.

El plantel auriazul fue atacado el viernes con petardos por parte de un grupo de vándalos, a modo de indimidación por la mala campaña. Si bien la violencia es a todas luces repudiable, injustificable, el sitio de entrenamiento asignado no es apto para un plantel profesional (Liga Luqueña, en Costa Sosa), precario y carente de seguridad.

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Las autoridades deberían otorgar mejores condiciones laborales y brindar protección a los protagonistas.