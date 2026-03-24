Guaraní vs. 2 de Mayo: árbitros definidos para la regularización

Guaraní y 2 de Mayo regularizan el torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Aborigen, en el último partido del técnico interino Claudio Vargas antes de la asunción de Leandro Romagnoli, y el Gallo norteño juegan el miércoles 25 de marzo por la séptima fecha: el duelo fue postergado por la participación de ambos en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

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En la víspera del encuentro, que está programado para las 19:30 en La Arboleda de Asunción, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) reveló a los jueces: dirige Alipio Colmán con asistencia de Juan Mendoza (línea 1), Félix Arzamendia (línea 2) y Samuel Morales (cuarto). Por su lado, José Armoa es el responsable del VAR y Milciades Saldívar, en el AVAR.