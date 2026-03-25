San Lorenzo: El regreso del Tito Torres

Tito Torres, lateral-volante izquierdo de 35 años, estuvo presente en las cinco primeras fechas del Apertura 2026 en el Sportivo San Lorenzo, pero luego fue al “freezer” por una discusión con Said (se perdió cuatro rondas).

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Inclusive se contempló una salida por decisión dirigencial, pero el atleta se aferró al contrato.

Con solo cinco puntos cosechados de 36 posibles, el Rayadito buscará el sábado contra Cerro Porteño en La Nueva Olla (20:30) su primer triunfo de la temporada.