Fútbol
25 de marzo de 2026 - 17:44

San Lorenzo: El regreso del Tito Torres

Iván Arturo Torres volvió a jugar en San Lorenzo después de estar ausente por cuatro fechas por diferencias con el presidente, Óscar Simeón Said.
Iván Arturo Torres volvió a jugar en San Lorenzo después de estar ausente por cuatro fechas por diferencias con el presidente, Óscar Simeón Said.Gentileza

Después de limar asperezas con la directiva, específicamente con el presidente Óscar Simeón Said, el experimentado Iván Arturo Torres reapareció en San Lorenzo, participando del reciente empate sin goles contra Nacional, en la Ciudad Universitaria.

Por ABC Color

Tito Torres, lateral-volante izquierdo de 35 años, estuvo presente en las cinco primeras fechas del Apertura 2026 en el Sportivo San Lorenzo, pero luego fue al “freezer” por una discusión con Said (se perdió cuatro rondas).

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Inclusive se contempló una salida por decisión dirigencial, pero el atleta se aferró al contrato.

Con solo cinco puntos cosechados de 36 posibles, el Rayadito buscará el sábado contra Cerro Porteño en La Nueva Olla (20:30) su primer triunfo de la temporada.