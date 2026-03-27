Fútbol
27 de marzo de 2026 - 13:42

Nacional vs. Sportivo Luqueño, con la urgencia de la victoria

Hugo Adrián Benítez, futbolista de Nacional, celebra un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.
Hugo Adrián Benítez, futbolista de Nacional, celebra un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.@CopaDePrimera

Nacional y Sportivo Luqueño disputan hoy la fecha 13 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Tricolor y el Auriazul juegan a las 18:30, hora de nuestro país, en el Arsenio Erico de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Por Darío Ibarra

Nacional enfrenta hoy a Sportivo Luqueño por la fecha 13 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Tricolor y el Auriazul juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el Arsenio Erico de Asunción. Conduce Mario Díaz de Vivar con VAR de Juan Gabriel Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Nacional, luego del pobre 0-0 ante San Lorenzo

Nacional quiere retornar al triunfo después del flojo 0-0 contra Sportivo San Lorenzo, que todavía no ganó en el año y acabó jugando con 9 futbolistas. El Tricolor de Felipe Giménez, quien está en el centro de la crítica por los últimos resultados, marcha tercero en la tabla de posiciones: suma 20 puntos y está a 10 de Olimpia y 3 del escolta Cerro Porteño.

Sportivo Luqueño y el estreno de un nuevo DT

Sportivo Luqueño estrena técnico en la urgencia de la victoria. Rodrigo López, quien asumió luego de la renuncia de Pedro Sarabia tras 4 juegos dirigidos, inicia el segundo ciclo en el Auriazul con la necesidad de mejorar el rendimiento del equipo, que está penúltimo con 11 puntos en la clasificación y décimo, por la derrota de Rubio Ñu, en el promedio.

La formación de Nacional vs. Sportivo Luqueño en la Primera División de Paraguay

Santiago Rojas; Juan Feliú, Alexis Cañete, Thomas Gutiérrez, Fernando Díaz; Orlando Gaona Lugo, Fabrizio Jara, Roberto Ramírez, Richard Prieto; Hugo Iván Valdez y Hugo Adrián Benítez.

La formación de Sportivo Luqueño vs. Nacional en la Primera División de Paraguay

Alfredo Aguilar; Santiago Ocampos, Ángel Martínez, Paul Riveros, Sebastián Maldonado; Lautaro Comas, Giovanni Bogado, Sebastián Quintana, Óscar Ruiz; Kevin Pereira y Iván Maggi.