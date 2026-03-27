Nacional vs. Sportivo Luqueño, con la urgencia de la victoria

Nacional enfrenta hoy a Sportivo Luqueño por la fecha 13 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Tricolor y el Auriazul juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el Arsenio Erico de Asunción. Conduce Mario Díaz de Vivar con VAR de Juan Gabriel Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Nacional, luego del pobre 0-0 ante San Lorenzo

Nacional quiere retornar al triunfo después del flojo 0-0 contra Sportivo San Lorenzo, que todavía no ganó en el año y acabó jugando con 9 futbolistas. El Tricolor de Felipe Giménez, quien está en el centro de la crítica por los últimos resultados, marcha tercero en la tabla de posiciones: suma 20 puntos y está a 10 de Olimpia y 3 del escolta Cerro Porteño.

Sportivo Luqueño y el estreno de un nuevo DT

Sportivo Luqueño estrena técnico en la urgencia de la victoria. Rodrigo López, quien asumió luego de la renuncia de Pedro Sarabia tras 4 juegos dirigidos, inicia el segundo ciclo en el Auriazul con la necesidad de mejorar el rendimiento del equipo, que está penúltimo con 11 puntos en la clasificación y décimo, por la derrota de Rubio Ñu, en el promedio.

La formación de Nacional vs. Sportivo Luqueño en la Primera División de Paraguay

Santiago Rojas; Juan Feliú, Alexis Cañete, Thomas Gutiérrez, Fernando Díaz; Orlando Gaona Lugo, Fabrizio Jara, Roberto Ramírez, Richard Prieto; Hugo Iván Valdez y Hugo Adrián Benítez.

La formación de Sportivo Luqueño vs. Nacional en la Primera División de Paraguay

Alfredo Aguilar; Santiago Ocampos, Ángel Martínez, Paul Riveros, Sebastián Maldonado; Lautaro Comas, Giovanni Bogado, Sebastián Quintana, Óscar Ruiz; Kevin Pereira y Iván Maggi.