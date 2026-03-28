Cerro Porteño, sin margen de error, y la obligación de ganar

Cerro Porteño y San Lorenzo disputan hoy la fecha 13 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Ciclón y el Rayadito juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en La Nueva Olla de Asunción. Conducen José Méndez con VAR de Derlis López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Lea más: A qué hora juega hoy Cerro vs. San Lorenzo y dónde ver en vivo

Cerro Porteño y la obligación de ganar

Cerro Porteño está obligado a triunfar para mantener las chances de pelear por el campeonato. El Ciclón de Jorge Achucarro, quien continúa interinando luego de la salida de Jorge Bava, está a 7 puntos de Olimpia, que vuelve a jugar primero en la ronda. Dependiendo del resultado del Decano vs. 2 de Mayo, el Azulgrana puede acortar la diferencia.

San Lorenzo todavía no ganó en el año

San Lorenzo es el único que todavía no celebró una victoria en la Primera División de Paraguay. El Rayadito de Julio César Cáceres, quien asumió tras la cuarta ronda en reemplazo de Sergio Orteman, ocupa el último lugar de la tabla de posiciones con 5 puntos, producto de cinco empates. Además, está duodécimo en la clasificación del promedio.

La formación de Cerro Porteño vs. San Lorenzo en la Primera División de Paraguay

Alexis Martin Arias; Fabricio Domínguez, Lucas Quintana, Rodrigo Melgarejo, Guillermo Benítez; Cecilio Domínguez, Gastón Giménez, Jorge Morel, Édgar Páez; Jonatan Torres y Pablo Vegetti.

La formación de San Lorenzo vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Wilson Quiñónez; Leandro Esteche, Alexis Doldán, Mario López, Carlos Meza; Hugo González, Aldo Quiñónez, Ingacio Figueroa, Víctor Céspedes; Álex Álvarez y José Barrios.