Arbitraje: Carlos Paul, parado tras polémica conducción

Después de falsas actuaciones, los jueces quedan parados. La gravedad de los errores marca el tiempo de la desprogramación.

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Carlos Paul Benítez pasa momentáneamente al “freezer” luego de su cuestionado desempeño del pasado fin de semana en Sajonia en el choque entre Olimpia y 2 de Mayo, ganado por los franjeados 4-1.

Las autoridades arbitrales designadas para los enfrentamientos del miércoles son las siguientes:

* Rubio Ñu-Guaraní, en La Arboleda (Santísima Trinidad), a las 18:30. Árbitro: Mario Díaz de Vivar. Asistentes: Carmelo Candia y Diego Silva. Cuarto árbitro: Juan Eduardo López. VAR: Carlos Figueredo. AVAR: Milciades Saldívar.

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* Trinidense-Olimpia, en el Erico Galeano (Capiatá), a las 20:30. Árbitro: Blas Antonio Romero. Asistentes: José Cuevas y José Mercado. Cuarto árbitro: Álvaro Giménez. VAR: José Armoa. AVAR: Héctor Balbuena.