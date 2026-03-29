Carlos Paul, ausente en la fecha 14, tras arbitraje cuestionado en el Olimpia-2 de Mayo

A pesar de contar con el respaldo del VAR en acciones puntuales, se le cuestiona especialmente la anulación de lo que hubiera sido el gol de apertura para el “Gallo Norteño” por intermedio de Rodrigo Ruiz Díaz. La jugada fue invalidada por una supuesta mano previa de Elías Alfonso, quien tras el partido aseguró tajantemente que el balón impactó en su abdomen: “Yo llevé con la panza”, afirmó el extremo. Al reclamo del futbolista se sumó el descargo del entrenador Eduardo Ledesma, quien en conferencia de prensa mencionó una serie de posibles errores en un partido donde sintió que “sucedieron cosas raras”.

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En cuanto a las designaciones para los equipos que pelean en la parte alta, las autoridades arbitrales ya están definidas. Para el duelo donde el único puntero del certamen, Olimpia, visitará al Sportivo Trinidense el miércoles en el estadio Erico Galeano de Capiatá, en el cierre de la ronda, el árbitro principal será Blas Romero, contando con el apoyo de José Armoa en el VAR.

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Por su parte, el otro grande e inmediato perseguidor del líder, Cerro Porteño, visitará este martes al Sportivo Luqueño en el estadio Luis Salinas de Itauguá. La conducción arbitral de este compromiso correrá por cuenta de David Ojeda, quien tendrá como encargado de la revisión tecnológica a Derlis Benítez.

El único partido de lunes

Libertad vs. Recoleta FC

Estadio: La Huerta.

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Hora: 20:30.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: José Villagra y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Christian Sosa.

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Cartelera del martes

Sportivo 2 de Mayo vs. Nacional

Estadio: Río Parapití.

Hora: 18:30.

Árbitro: José Méndez.

Asistentes: Julio Aranda y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Giancarlos Juliadoza.

VAR: Fernando López.

AVAR: Eduardo Britos.

Sportivo Luqueño vs. Cerro Porteño

Estadio: ueno Luis Salinas.

Hora: 20:30.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Esteban Testta.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Derlis Benítez.

AVAR: Luis Onieva.

Sportivo San Lorenzo vs. Sportivo Ameliano

Estadio: Gunther Vögel

Hora: 20:30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Roberto Cañete y Félix Arzamendia.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Zulma Quiñónez.

Programa del miércoles

Rubio Ñu vs. Guaraní

Estadio: La Arboleda.

Hora: 18:30.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Carmelo Candia y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Milciades Saldívar.

Sportivo Trinidense vs. Olimpia

Estadio: Erico Galeano.

Hora: 20:30.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: José Cuevas y José Mercado.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: José Armoa.

AVAR: Héctor Balbuena.