Cerro Porteño y una difícil parada con Ariel Holan en las gradas

Cerro Porteño enfrenta hoy a Sportivo Luqueño por la fecha 14 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Auriazul y el Ciclón juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en el Luis Salinas de Itauguá. Dirige David Ojeda con VAR de Derlis Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Sportivo Luqueño y la urgencia del triunfo

Sportivo Luqueño extendió la mala racha a 7 juegos sin ganar, con 3 caídas al hilo, luego de la derrota 3-2 con Nacional en la ronda anterior. El Auriazul de Rodrigo López, el tercer DT después de Lucas Barrios y Pedro Sarabia, no triunfa desde el 23 de febrero (3-2 vs. Guaraní). Por ende, está penúltimo con 11 puntos en la tabla y muy cerca de los puestos de descenso en el promedio.

Cerro Porteño, a la espera de Ariel Holan

Cerro Porteño está vivo en la pelea por el título de campeón. El Ciclón busca una tercera victoria seguida en el cierre del interinato de Jorge Achurraro. La despedida del DT paraguayo, quien asumió tras la salida de Jorge Bava, es con el nuevo entrenador Ariel Holan en las gradas. El Azulgrana suma 26 puntos y continúa a 7 unidades del puntero Olimpia.

La formación de Sportivo Luqueño vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Alfredo Aguilar; Santiago Ocampos, Paul Riveros, Facundo Wiechniak, Álvaro Martínez; Marcelo Ojeda, Ángel Benítez, Sebastián Quintana, Jonathan Ramos; Giovanni Bogado e Iván Maggi.

La formación de Cerro Porteño vs. Sportivo Luqueño en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Lucas Quintana, Rodrigo Melgarejo, Guillermo Benítez; Édgar Páez, Jorge Morel, César Bobadilla, Cecilio Domínguez; Jonatan Torres y Pablo Vegetti.