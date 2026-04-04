Fútbol
04 de abril de 2026 - 13:15

A qué hora juega hoy Olimpia vs. Nacional y dónde ver en vivo

Iván Leguizamón, futbolista de Olimpia, disputa el balón ante Roberto Ramírez, jugador de Nacional, en un partido por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, paraguay.
Iván Leguizamón, futbolista de Olimpia, disputa el balón ante Roberto Ramírez, jugador de Nacional, en un partido por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, paraguay.Fernando Romero

Olimpia y Nacional disputan hoy la fecha 15 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Olimpia y Nacional disputan hoy la fecha 15 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez y el Tricolor de Felipe Giménez juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco de Asunción. Conduce Derlis Benítez con VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Lea más: Olimpia enfrenta a Nacional con el objetivo de regresar a la victoria

Olimpia vs. Nacional por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.
Olimpia vs. Nacional por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.

Olimpia vs. Nacional: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 18:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 16:30 horas

Inglaterra: 21:30 horas

España: 22:30 horas

Bélgica: 22:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Olimpia vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

Olimpia vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

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