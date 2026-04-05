05 de abril de 2026 - 10:58

A qué hora juega hoy Ameliano vs. Luqueño y dónde ver en vivo

El delantero del Sportivo Luqueño, Sergio Díaz intenta llevarse el esférico ante la marca del volante argentino Valentín Larralde.

Sportivo Ameliano y Sportivo Luqueño disputan hoy la fecha 15 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Sportivo Ameliano y Sportivo Luqueño disputan hoy la fecha 15 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. La “V” azulada de Roberto Nanni y el “Auriazul” de Hernán Rodrigo López juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en La Fortaleza del Pikysyry de Villeta. Conduce Giancarlos Juliadoza con VAR de Derlis López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Ameliano vs. Luqueño: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 18:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 16:30 horas

Inglaterra: 21:30 horas

España: 22:30 horas

Bélgica: 22:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Transmisión del duelo entre Sportivo Ameliano y Sportivo Luqueño a través del Cardinal Deportivo.

Ameliano vs. Luqueño: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

Ameliano vs. Luqueño: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.