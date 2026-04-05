Ameliano-Luqueño, duelo directo y de realidades opuestas en Villeta

Sportivo Ameliano y Sportivo Luqueño son los encargados de dar inicio a la cartelera dominical de la decimoquinta fecha del torneo Apertura 2026. El encuentro, que enfrenta a la “V” azulada de Roberto Nanni contra el “Auriazul” de Hernán Rodrigo López, está programado para las 20:30, en la Fortaleza del Pikysyry, de Villeta. La conducción arbitral estará a cargo de Giancarlos Juliadoza, quien contará con el respaldo de Derlis López en el VAR. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Sportivo Ameliano, por extender su buen presente

Sportivo Ameliano llega a la decimoquinta jornada en un momento inmejorable, respaldado por una racha de seis partidos sin conocer la derrota. Bajo la dirección técnica de Roberto Nanni, la “V” azulada ha logrado hilvanar tres triunfos consecutivos que no solo le brindan un respiro vital en la tabla de promedios, sino que también le permiten escalar posiciones con firmeza.

Tal es el impulso del equipo que, de asegurar los puntos hoy en casa frente a un rival directo en la lucha por la permanencia, logrará meterse de lleno en el podio de la clasificación. En ese escenario, Ameliano se ubicaría en el tercer puesto, quedando únicamente por debajo del líder Olimpia y del escolta Cerro Porteño.

Sportivo Luqueño, por empezar a revertir su mal presente

Por el contrario, el Sportivo Luqueño atraviesa una realidad crítica y diametralmente opuesta. El Auriazul arrastra una preocupante racha de ocho jornadas sin ganar, con un balance negativo de seis derrotas y apenas dos empates. Esta crisis se refleja en su inestabilidad en el banquillo, siendo el equipo que más técnicos ha rotado en la temporada.

El ciclo comenzó con Lucas Barrios, quien en ocho partidos cosechó tres triunfos, un empate y cuatro derrotas; le siguió Pedro Sarabia, con un breve paso de cuatro encuentros donde solo rescató un empate y sufrió tres caídas. Actualmente, el mando está en manos de Hernán Rodrigo López, quien ha iniciado su gestión con dos derrotas consecutivas. Este presente tiene al equipo al borde de la zona de descenso, que por ahora ocupan los recién ascendidos Sportivo San Lorenzo y Rubio Ñu.

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Antecedentes del duelo entre Ameliano y Luqueño

La formación de Ameliano vs. Luqueño en la Primera División de Paraguay

Miguel Martínez; Hugo Fabián Franco, Julio González Trinidad, Andrea Falabella y Jesús Abel Paredes, Sebastián Aranda, Valentín Larralde, Estivel Moreira y Luis Ayala; Elvio Vera y Cristhian Ocampos.

La formación de Luqueño vs. Ameliano en la Primera División de Paraguay

Francisco Mongelós; Alexis Villalba, Axel Balbuena, Facundo Wiechniak y Álvaro Martínez; Lautaro Conas, Aldo Maíz, Víctor Sebastián Quintana y Marcelo Ojeda; Sergio Díaz e Iván Maggi.