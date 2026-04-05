Fútbol
05 de abril de 2026 - 11:10

A qué hora se juega hoy Guaraní vs. Libertad y dónde ver en vivo

El lateral de Libertad, Iván Ramírez intenta proteger el esférico ante la presión del atacante aurinegro, Derlis Rodríguez.

Guaraní enfrenta hoy a Libertad por la fecha 15 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Guaraní y Libertad disputan hoy la fecha 15 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El “Legendario” de Leandro “Pipi” Romagnoli y el “Gumarelo” de Francisco “Chiqui” Arce juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en La Arboleda de Asunción. Conduce Álvaro Giménez con VAR de Fernando López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Guaraní vs. Libertad: ¿a qué hora se juega hoy?

Paraguay: 20:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Perú: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

El Salvador: 17:30 horas

México: 17:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:30 horas

Estados Unidos - Este: 18:30 horas

Inglaterra: 23:30 horas

España: 00:30 horas

Bélgica: 00:30 horas

Marruecos: 00:30 horas

Sudáfrica: 01:30 horas

Transmisión del duelo entre Guaraní y Libertad a través del Cardinal Deportivo.
Guaraní vs. Libertad: ¿dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Guaraní vs. Libertad: ¿dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Google Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.