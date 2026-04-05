Guaraní y Libertad juegan el “clásico moderno” en La Arboleda

Guaraní y Libertad serán los encargados de cerrar la jornada dominical correspondiente a la decimoquinta fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El “Legendario” de Leandro “Pipi” Romagnoli y el “Gumarelo” de Francisco “Chiqui” Arce se verán las caras en el “clásico moderno” fijado para las 20:30, en La Arboleda de Asunción. El encuentro contará con el arbitraje principal de Álvaro Giménez, mientras que Fernando López estará al frente del VAR. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Guaraní, por confirmar la recuperación

Guaraní atraviesa un presente gris, ubicado por debajo de la mitad de la tabla, una situación que contrasta drásticamente con el protagonismo que exhibió durante el segundo semestre de la temporada pasada. Bajo la nueva dirección técnica de Leandro “Pipi” Romagnoli, quien inició su ciclo con un empate y una derrota, el equipo ha tenido que replantear sus objetivos.

Tras quedar eliminado prematuramente de la Copa Libertadores y perder toda posibilidad de pelear por el título del Apertura 2026 —resultados que precipitaron la salida de Víctor Bernay—, el Legendario enfoca ahora sus esfuerzos en la tabla acumulativa. La meta actual es sumar la mayor cantidad de puntos posibles para asegurar, al cierre del año, la clasificación a un torneo internacional.

Libertad y un ensayo antes del debut en Libertadores

Por su parte, Libertad se encuentra inusualmente lejos del protagonismo que suele ejercer en los primeros semestres, donde habitualmente pelea palmo a palmo por el campeonato. Si bien el Gumarelo, bajo el mando de Francisco “Chiqui” Arce, logró reencontrarse con la victoria la fecha pasada ante Recoleta FC, las caídas previas frente a Cerro Porteño y Sportivo Ameliano lo dejaron prácticamente fuera de la lucha por el título que hoy parece reducirse a un mano a mano entre Olimpia y el Ciclón.

Ante este escenario, el conjunto “repollero” decide tal vez concentrar sus energías en el plano internacional. Su gran objetivo del semestre es ahora el debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, que tendrá lugar este jueves cuando visite a Universidad Central de Venezuela.

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Antecedentes del duelo entre Guaraní y Libertad

La formación de Guaraní vs. Libertad en la Primera División de Paraguay

Gaspar Servio; Mariano Ramos, Imanol Segovia, Eduardo Sebastián Zaracho y Thiago Servín; Diego Fernández, Agustín Manzur, Luis Martínez Soto y Matías López; Patricio Coronel y Fernando Fernández.

La formación de Libertad vs. Guaraní en la Primera División de Paraguay

Rodrigo Morínigo; Samuel Villalba, Diego Viera, Thiago Fernández y Néstor Giménez; Iván Franco, Amín Molinas, Álvaro Campuzano y Alexis Fretes; Federico Carrizo y Lorenzo Melgarejo.