Chiqui Arce: “Nos cuesta mucho ganar los partidos”

“Lo hicimos muy bien, no solo en el primer tiempo, pero luego de 15 minutos del segundo tiempo nos quedamos bastante”, señaló el técnico, marcando la caída en intensidad que permitió la reacción rival.

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Arce también hizo referencia a la búsqueda de regularidad: “Estamos buscando calidad y estabilidad de juego, pero no hemos podido salir de las malas situaciones”, admitió.

En esa línea, fue contundente al resumir el presente del Gumarelo: “Nos cuesta mucho ganar los partidos”.

No obstante, destacó el aporte de los más jóvenes dentro del plantel: “Con los chicos hemos ganado jugadores importantes”, concluyó.