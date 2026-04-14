Fútbol
14 de abril de 2026 - 18:32

Cerro Porteño vs. Junior de Barranquilla: minuto a minuto en vivo

La Copa Libertadores no da tregua y esta tarde, desde las 19:00, Cerro Porteño se juega una parada brava, recibiendo a Junior de Barranquilla en Barrio Obrero. Tras un debut amargo con derrota ante Sporting Cristal en Callao, el equipo dirigido por Ariel Holan pisa el césped de La Nueva Olla con la misión impostergable de sumar de a tres para no quedar relegado en la lucha por la clasificación. Seguilo por ABC.

Por ABC Color

El Azulgrana llega a esta segunda jornada como el único equipo de la llave que aún no ha podido inaugurar su casillero de puntos. La urgencia es absoluta, considerando que su rival de turno, el Junior de Barranquilla de Guillermo Paiva, viene de rescatar un valioso empate frente al poderoso Palmeiras de Gustavo Gómez, Mauricio y Ramón Sosa. Actualmente, la tabla muestra a Sporting Cristal como líder solitario con tres unidades, seguido por brasileños y colombianos con un punto, lo que convierte este duelo en una oportunidad clave para que Cerro supere a un competidor directo.

Un rompecabezas para Holan ante las masivas bajas

El estratega argentino deberá apelar a toda su creatividad para armar el once inicial, ya que Cerro Porteño afronta este compromiso con un plantel profundamente diezmado. En total, el Ciclón reporta diez ausencias fundamentales que trastocan el esquema táctico. Por un lado, la enfermería está saturada con nueve futbolistas descartados por diversas molestias físicas: Josué Servín, Blas Riveros, Gastón Giménez, Fabricio Domínguez Huertas, Harold Mosquera, Ignacio Aliseda, Luis Amarilla, Alan Soñora y Juan Manuel Iturbe.

A este complicado panorama médico se suma la baja por suspensión de Cecilio Domínguez, quien debe cumplir la sanción tras ser expulsado en el estreno ante la Máquina Celeste. Con un equipo remendado pero con el empuje de su gente, Cerro buscará dar un golpe de autoridad en un grupo que se presenta sumamente parejo desde el arranque.

Cerro Porteño vs. Junior de Barranquilla: minuto a minuto en vivo

18:00 Cerro Porteño, con equipo confirmado

El entrenador azulgrana, Ariel Holan presentará el siguiente equipo para recibir a Júnior de Barranquilla en La Nueva Ollla: Alexis Martín Arias; Víctor Gustavo Velazquez, Matías Pérez, Abel Luciatti y Guillermo Benítez; Edgar Páez, Robert Piris Da Motta, Jorge Morel y Marcelo Cahaparro; Jonathan Torres y Pablo Vegetti. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

18:00 Junior de Barranquilla, con once definido

El conductor “rojiblanco”, Alfredo Arias anuncia el siguiente once para visitar a Cerro Porteño en La Nueva Olla: Mauro Silvera; Jermein Peña, Daniel Rivera y Lucas Monzón; Jhonier Guerrero, Juan David Ríos, Jesús Rivas y Yeison Suárez; Yimmi Chará, Teófilo Gutiérrez y Kevin Pérez. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

17:45 Cerro Porteño enfrenta a Junior con un solo objetivo: ganar

Cerro Porteño disputa hoy la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El Ciclón de Ariel Holan, que perdió 1-0 con Sporting Cristal en el debut, enfrenta a Junior de Guillermo Paiva: empieza a las 19:00, hora de Paraguay, en La Nueva Olla.

Maxloren Castro (d) de Sporting Cristal disputa el balón con Jonatan Torres de Cerro Porteño este miércoles, en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Sporting Cristal y Cerro Porteño en el estadio Nacional de Lima (Perú).
Maxloren Castro (d) de Sporting Cristal disputa el balón con Jonatan Torres de Cerro Porteño este miércoles, en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Sporting Cristal y Cerro Porteño en el estadio Nacional de Lima (Perú).

17:30 A qué hora juega Cerro Porteño vs. Junior y dónde ver en vivo

Cerro Porteño enfrenta hoy a Junior por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Luis Iberíco (d) de Sporting Cristal disputa el balón con Piris da Motta de Cerro Porteño este miércoles, en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Sporting Cristal y Cerro Porteño en el estadio Nacional de Lima (Perú).
Luis Iberíco (d) de Sporting Cristal disputa el balón con Piris da Motta de Cerro Porteño este miércoles, en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Sporting Cristal y Cerro Porteño en el estadio Nacional de Lima (Perú).

17:15 Alerta Cerro Porteño: ¡9 bajas para medir a Junior en Copa Libertadores!

Cerro Porteño disputa el martes la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El Ciclón está obligado a ganar, pero llega al partido con 9 bajas.

El entrenador de Cerro Porteño, Ariel Holan dando indicaciones el capitán azulgrana Víctor Gustavo Velázquez, aprovechando la pausa en el duelo ante Sportivo 2 de Mayo.
El entrenador de Cerro Porteño, Ariel Holan dando indicaciones el capitán azulgrana Víctor Gustavo Velázquez, aprovechando la pausa en el duelo ante Sportivo 2 de Mayo.