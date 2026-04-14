El Azulgrana llega a esta segunda jornada como el único equipo de la llave que aún no ha podido inaugurar su casillero de puntos. La urgencia es absoluta, considerando que su rival de turno, el Junior de Barranquilla de Guillermo Paiva, viene de rescatar un valioso empate frente al poderoso Palmeiras de Gustavo Gómez, Mauricio y Ramón Sosa. Actualmente, la tabla muestra a Sporting Cristal como líder solitario con tres unidades, seguido por brasileños y colombianos con un punto, lo que convierte este duelo en una oportunidad clave para que Cerro supere a un competidor directo.

Un rompecabezas para Holan ante las masivas bajas

El estratega argentino deberá apelar a toda su creatividad para armar el once inicial, ya que Cerro Porteño afronta este compromiso con un plantel profundamente diezmado. En total, el Ciclón reporta diez ausencias fundamentales que trastocan el esquema táctico. Por un lado, la enfermería está saturada con nueve futbolistas descartados por diversas molestias físicas: Josué Servín, Blas Riveros, Gastón Giménez, Fabricio Domínguez Huertas, Harold Mosquera, Ignacio Aliseda, Luis Amarilla, Alan Soñora y Juan Manuel Iturbe.

A este complicado panorama médico se suma la baja por suspensión de Cecilio Domínguez, quien debe cumplir la sanción tras ser expulsado en el estreno ante la Máquina Celeste. Con un equipo remendado pero con el empuje de su gente, Cerro buscará dar un golpe de autoridad en un grupo que se presenta sumamente parejo desde el arranque.

Cerro Porteño vs. Junior de Barranquilla: minuto a minuto en vivo

18:00 Cerro Porteño, con equipo confirmado

El entrenador azulgrana, Ariel Holan presentará el siguiente equipo para recibir a Júnior de Barranquilla en La Nueva Ollla: Alexis Martín Arias; Víctor Gustavo Velazquez, Matías Pérez, Abel Luciatti y Guillermo Benítez; Edgar Páez, Robert Piris Da Motta, Jorge Morel y Marcelo Cahaparro; Jonathan Torres y Pablo Vegetti. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

📋 Alineación confirmada del Ciclón para enfrentar a Junior🌪️⚽️ pic.twitter.com/JNtEllD2oE — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) April 14, 2026

18:00 Junior de Barranquilla, con once definido

El conductor “rojiblanco”, Alfredo Arias anuncia el siguiente once para visitar a Cerro Porteño en La Nueva Olla: Mauro Silvera; Jermein Peña, Daniel Rivera y Lucas Monzón; Jhonier Guerrero, Juan David Ríos, Jesús Rivas y Yeison Suárez; Yimmi Chará, Teófilo Gutiérrez y Kevin Pérez. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

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17:45 Cerro Porteño enfrenta a Junior con un solo objetivo: ganar

Cerro Porteño disputa hoy la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El Ciclón de Ariel Holan, que perdió 1-0 con Sporting Cristal en el debut, enfrenta a Junior de Guillermo Paiva: empieza a las 19:00, hora de Paraguay, en La Nueva Olla.

17:30 A qué hora juega Cerro Porteño vs. Junior y dónde ver en vivo

Cerro Porteño enfrenta hoy a Junior por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

17:15 Alerta Cerro Porteño: ¡9 bajas para medir a Junior en Copa Libertadores!

Cerro Porteño disputa el martes la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El Ciclón está obligado a ganar, pero llega al partido con 9 bajas.