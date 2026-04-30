Libertad vs. San Lorenzo, enfrentamiento entre golpeados equipos

Para Libertad, la misión es reivindicarse con su afición. San Lorenzo pretende dar el manotazo de ahogado, contando con la conducción técnica interina de Mario Grana, coordinador de las formativas. El duelo nocturno del viernes será en Tuyucuá, a las 20:00.

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Juan Eduardo “Mágico” Samudio vuelve a la banca repollera. Contra Independiente del Valle, en la derrota en casa por 3-2, no pudo dirigir al equipo por no contar con licencia de la Conmebol, por lo que la tarea la cumplió Sergio “Patito” Aquino.

En principio, los locales presentarán un elenco con suplentes, reservando a los titulares para el enfrentamiento internacional del martes contra Rosario Central, en Argentina (19:00).

El Rayadito es toda una incógnita. Grana intentará levantar al golpeado plantel, que inició el año bajo la conducción técnica de Sergio Orteman y continuó bajo la orientación de Julio César Cáceres, quien tampoco pudo enderezar el rumbo.

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En la primera rueda, Libertad obtuvo en la Ciudad Universitaria una aplastante victoria por 7-0, con conversiones de Lorenzo Melgarejo (2), Néstor Giménez, Matías Espinoza, Alan Benítez, Iván Franco y Federico “Pachi” Carrizo.