Fútbol
30 de abril de 2026 a la - 15:44

Libertad vs. San Lorenzo, enfrentamiento entre golpeados equipos

El estadio La Huerta albergará el partido de segundo turno del viernes entre Libertad y San Lorenzo.
El estadio La Huerta albergará el partido de segundo turno del viernes entre Libertad y San Lorenzo.

Libertad y Sportivo San Lorenzo jugarán en La Huerta el partido de segundo turno del viernes, a las 20:00, por la decimonovena ronda del torneo Apertura. Ambos equipos vienen golpeados. Los repolleros sufrieron su tercera caída en la Copa Libertadores. El Rayadito está prácticamente condenado al descenso.

Por ABC Color

Para Libertad, la misión es reivindicarse con su afición. San Lorenzo pretende dar el manotazo de ahogado, contando con la conducción técnica interina de Mario Grana, coordinador de las formativas. El duelo nocturno del viernes será en Tuyucuá, a las 20:00.

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Juan Eduardo “Mágico” Samudio vuelve a la banca repollera. Contra Independiente del Valle, en la derrota en casa por 3-2, no pudo dirigir al equipo por no contar con licencia de la Conmebol, por lo que la tarea la cumplió Sergio “Patito” Aquino.

En principio, los locales presentarán un elenco con suplentes, reservando a los titulares para el enfrentamiento internacional del martes contra Rosario Central, en Argentina (19:00).

El Rayadito es toda una incógnita. Grana intentará levantar al golpeado plantel, que inició el año bajo la conducción técnica de Sergio Orteman y continuó bajo la orientación de Julio César Cáceres, quien tampoco pudo enderezar el rumbo.

En la primera rueda, Libertad obtuvo en la Ciudad Universitaria una aplastante victoria por 7-0, con conversiones de Lorenzo Melgarejo (2), Néstor Giménez, Matías Espinoza, Alan Benítez, Iván Franco y Federico “Pachi” Carrizo.