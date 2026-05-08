Recoleta FC remonta y abre con victoria la fecha 7 del Campeonato Anual Femenino

El Canario logró revertir el resultado tras comenzar en desventaja y terminó quedándose con tres puntos importantes en el arranque de una nueva jornada del certamen femenino.

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La visita había comenzado ganando con el tanto de Liliana Vázquez; pero el conjunto amarillo se repuso y consiguió dar la vuelta el marcador con los goles de Wilma Espinoza y Evelyn Peña.

Síntesis

Recoleta 2-Nacional-Humaitá 1

Estadio: CARDIF. Árbitra: Helena Cantero. Asistentes: Liz Fleitas y Nilda Serrano. Cuarta árbitra: Myrian Sanabria.

Recoleta FC: Kamila Benítez; Nayeli Villagra (19′ Araceli Benegas), María Orrego (65′ Carolina Bernal), Wilma Espinoza y Brenda Gómez; Evelyn Peña (89′ Micaela Amarilla), Mariela Godoy(89′ Kamila González), Jazmín Rolón y Yesica Alonso; Evelyn Fornerón y Liz Ayala. D.T.: Elvio Sandoval.

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Nacional-Humaitá: Yeidy Molinas; María Ortega, Mikalia Duarte, Sofía Mancuello (58′ Iris Esteche) y Marlene Cáceres; Araceli Riquelme (58′ Bethania Vázquez), Doralice Fleitas (65′ Perla Cubilla), Jessika Ramírez y Tatiana Escobar; Delci Serafini y Liliana Vázquez (58′ Kiara Florentín). D.T.: Víctor Bogado.

Goles: 51′ Wilma Espinoza y 63′ Evelyn Peña (R); 16′ Liliana Vázquez (NH). Amonestada: 71′ Evelyn Peña (R).

Cómo sigue la programación de la Fecha 7

La programación continuará este sábado 9 de mayo con dos compromisos. A primera hora, Rubio Ñu enfrentará a Sportivo San Lorenzo desde las 17:00, mientras que posteriormente Olimpia se medirá ante Libertad a partir de las 19:15, ambos encuentros en el CARDIF.

El domingo 10 de mayo habrá doble propuesta nuevamente. Guaraní jugará frente a Sportivo 2 de Mayo desde las 17:00 y luego Sportivo Ameliano recibirá a Cerro Porteño a las 19:15, también en el CARDIF.

La fecha se cerrará el lunes 11 de mayo con el duelo entre Sportivo Trinidense y Sportivo Luqueño, programado para las 20:00 en el estadio Martín Torres.