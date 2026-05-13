El motivo por el que San Lorenzo no jugará en su estadio

El estadio Gunther Vogel se presenta como un escenario ideal para el enfrentamiento dominical entre San Lorenzo y Luqueño, marcado para las 17:00, por la penúltima fecha del campeonato Apertura 2026.

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Sin embargo, el partido se desarrollará en el Deportivo Capiatá, por una disposición de la Asociación Paraguaya de Fútbol que inhabilita el recinto rayadito para espectáculos de gran convocatoria, contra Olimpia, Cerro Porteño y Luqueño, que son los clubes de mayor arrastre, dependiendo de sus respectivas campañas.

Para San Lorenzo, que viene de alcanzar una resonante victoria por 1-0 sobre el Decano y campeón anticipado del torneo, salir de casa podría representar una desventaja futbolística, aunque inició el año a sabiendas del impedimento, que igualmente tienen otras instituciones por razones de seguridad.