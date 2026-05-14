A qué hora juega Libertad vs. 2 de Mayo y dónde ver en vivo

Lorenzo Melgarejo, futbolista de Libertad, celebra un gol en el partido frente a 2 de Mayo por la fecha 10 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Río Parapiti, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.
Libertad y 2 de Mayo disputan hoy la fecha 21 del torneo Apertura 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo. 

Libertad y 2 de Mayo disputan hoy el primer partido de la fecha 21 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Gumarelo de Juan Samudio y el Gallo de Eduardo Ledesma juegan a las 17:00, hora de Paraguay, en La Huerta de Asunción. Dirige Derlis Benítez con VAR de Mario Díaz de Vivar. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Libertad vs. 2 de Mayo, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.
Libertad vs. 2 de Mayo: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 17:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Chile: 16:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Perú: 15:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

El Salvador: 14:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas

Estados Unidos - Este: 16:00 horas

Inglaterra: 21:00 horas

España: 22:00 horas

Bélgica: 22:00 horas

Marruecos: 21:00 horas

Sudáfrica: 22:00 horas

Libertad vs. 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Libertad vs. 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy on-line?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.