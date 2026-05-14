Rubio Ñu se juega puntos vitales ante un Nacional que quiere el subcampeonato

Rubio Ñu: La urgencia de salir de la “zona roja”

Para el Albiverde, el partido es crucial para sus aspiraciones. El equipo dirigido por Felipe Ariel Giménez llega con el agua al cuello, hundido en la zona crítica de la tabla de promedios. Tras una segunda rueda marcada por la inestabilidad —que incluyó un arranque fatídico de seis derrotas al hilo—, la llegada del “Gato” trajo un breve respiro con dos victorias consecutivas. Sin embargo, la irregularidad volvió a golpear la puerta tras un empate y la reciente caída ante el 2 de Mayo.

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Hoy, el equipo de Trinidad necesita sumar con desesperación en estas dos fechas finales para encarar el segundo semestre con una luz de esperanza en su lucha por la permanencia. El morbo extra: el entrenador albiverde enfrenta justamente al club con el que inició la actual temporada, y del que aseguró no entender su salida.

Nacional: El premio consuelo que vale prestigio

En la otra vereda, la realidad es mucho más amable pero igual de competitiva. Con Olimpia ya coronado como campeón anticipado, a la Academia le queda un objetivo claro: el subcampeonato. El equipo de Víctor Ceferino Bernay llega en racha, acumulando tres victorias al hilo y exhibiendo un fútbol sólido que lo tiene con 35 puntos en la tabla.

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En la carrera por el segundo puesto, el equipo de Víctor Bernay corre con una carta ganadora bajo la manga. Aunque la paridad en puntos con Cerro Porteño es absoluta, Nacional es por ahora el dueño del subcampeonato gracias al criterio de mérito deportivo. Este factor, que actúa como primer desempate en el reglamento, favorece a la Academia tras su victoria en el duelo de la primera rueda y el posterior empate sin goles en la segunda mitad del torneo.

Duelo en simultáneo en Villa Elisa

La emoción se vivirá por duplicado, ya que mientras ruede el balón en La Arboleda, en terreno de Sol de América, en Villa Elisa se estará disputando en paralelo el choque entre el otro representante del barrio Santísima Trinidad, Sportivo Trinidense y Cerro Porteño, el otro elenco situado en Barrio Obrero. Los transistores y las actualizaciones en redes sociales serán protagonistas en una tarde que promete definir al segundo mejor equipo del Torneo Apertura 2026, tras la tempranera consagración de Olimpia.