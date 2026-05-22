Recoleta y Guaraní se despiden del Apertura 2026, en el “sintético” de Campo Grande

La jornada sabatina del Torneo Apertura 2026 se completa con un atractivo choque de realidades en terreno de Independiente de Campo Grande. A partir de las 18:15, el sorprendente Recoleta FC oficiará de local en el césped sintético del estadio Ricardo Grégor para recibir a Guaraní, en el cierre para ambos del campeonato Apertura 2026.

Recoleta: Entre el promedio y el sueño internacional

Para el “Canario”, el objetivo primario sigue siendo innegociable: asegurar la permanencia en Primera División. Los puntos en juego son cruciales para el equipo comandado por Jorge González Frutos, especialmente tras haber encajado dos derrotas consecutivas en las últimas jornadas del torneo local.

Sin embargo, el presente de Recoleta es de doble filo y alta exigencia. El equipo vive una histórica e invicta primera incursión en la Copa Sudamericana, donde registra cinco empates en cinco presentaciones. Con chances reales de avanzar a los octavos de final, el plantel ya mira de reojo el decisivo partido del próximo martes, cuando visiten a San Lorenzo de Almagro en el Nuevo Gasómetro, por la última fecha del Grupo D.

Guaraní y la obligación de sumar para “salvar” el año

Por su parte, Guaraní llega a esta última fecha con la necesidad de cerrar un primer semestre que quedó muy lejos de las expectativas. El elenco “Aborigen” firmó una campaña para el olvido, quedando fuera de competencia de forma prematura en la Fase 2 de la Copa Libertadores y despidiéndose tempranamente de la pelea por el título local.

Actualmente el equipo se encuentra estancado en la mitad de la tabla, mostrando una versión muy distante del protagonismo que tuvo al cierre de la temporada anterior. Por eso, para el “Legendario” los tres puntos en disputa no son un simple trámite; cada unidad vale oro en la tabla acumulativa para asegurar la clasificación a los torneos internacionales del próximo año.