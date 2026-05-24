Cerro Porteño cierra el torneo Apertura con una mueca contra Rubio Ñu

A Cerro Porteño le costó meterse al partido de la última fecha del campeonato Apertura 2026 contra un Rubio Ñu al que le faltó un pequeño ajuste de tuerca en ofensiva para plasmar en el marcador su mejor desempeño. Fue triunfo del dueño de casa por 2-0.

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Un primer tiempo raro, en el que básicamente el gasto lo hizo el Laureado, atacando mayormente por derecha y generando aproximaciones hacia la portería del “Gatito” Fernández.

Los ataques azulgranas fueron esporádicos, con tres disparos a portería contra cuatro del elenco albiverde, que cometió errores en la última línea al bajar el nivel de concentración.

El desnivel llegó mediante un tiro libre desde unos 25 metros. Zurdazo de Juan Manuel Iturbe que supera la barrera entre Cardozo Lucena y Willy Mendieta que deja fuera de acción al argentino Franco Frágueda.

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Con muy poco, el Ciclón se iba al descanso en ventaja. Un golpe muy duro para el elenco visitante con un rendimiento colectivo superior.

El entretiempo se hizo más largo de lo normal por la espera de la reanudación de los otros dos juegos que se cumplían en simultáneo para la definición del subcampeonato, que no era precisamente un objetivo azulgrana.

Apenas reanudado el espectáculo, Cardozo Lucena despidió un zurdazo que exigió al “Gatito” Fernández, quien desvió el balón al córner.

Rubio Ñu buscó el empate por todos los medios, pero le faltó precisión en las inmediaciones. Es que el encargado de clarificar las acciones, Mendieta, estuvo errático. Con el paso de los años, su movilidad es limitada.

Iturbe volvió a marcar, esta vez con un testazo, pero su conversión no subió al marcador por posición adelantada, que fue muy clara.

El dueño de casa tuvo la oportunidad de ampliar su ventaja a través de Carlos Franco, cuyo remate dio en el rostro de Frágueda.

Sobre el final llegó el 2-0, con un remate rastrero de Ignacio Aliseda, quien volvió luego de una larga inactividad por lesión, al igual que Blas Riveros.

Los minutos pasaron y Cerro Porteño pudo concretar la victoria, que sirve para los datos estadísticos y el puntaje acumulado para las competencias internacionales. Por su grandeza, basada en sus conquistas y principalmente su tremenda popularidad, no admite un segundo lugar, que estaba en juego en la jornada, más aún si el campeón es su acérrimo rival.

Rubio Ñu cierra el Apertura en la zona de descenso, aunque tiene mayores posibilidades de permanencia que Sportivo Luqueño, por ejemplo. Dependerá del armado de su plantel que necesita ser potenciado para afrontar con todo el Clausura que se pondrá en marcha el 24 de julio.