Trinidense gana en Villeta y corta con la ilusión de Ameliano del subcampeonato

Sportivo Trinidense reaccionó al marcador adverso 1-0 y terminó dando la vuelta el resultado 2-1 sobre Sportivo Ameliano en el estadio La Fortaleza de Villeta.

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Ameliano buscaba el subcampeonato, pero no aprovechó la ventaja inicial ni la localía e incluso desaprovechó un penal que, al menos, pudo terminar en empate en la despedida del torneo Apertura ante su gente.

En la primera mitad la V Azulada se puso en ventaja tras un gran remate de Abel Paredes de tiro libre, luego de una presunta falta, que para mi criterio no existió, poco importó para el lateral izquierdo quien remató sobre la barrera y se pegó al lado del palo izquierdo de Dufour para establecer la ventaja del local.

⚽️ Abel Paredes, de tiro libre, anotó el primero de Ameliano ante Trinidense.#AperturaAPF2026 pic.twitter.com/0JCwhbSz8y — Tigo Sports (@TigoSportsPY) May 24, 2026

Con el 1-0 arriba, Ameliano generaba expectativa entre sus hinchas en Villeta, pero ya no lograba ofensivas importantes para poner en peligro al rival.

Por su parte, Trinidense mostró carácter e inteligencia para conseguir una reacción futbolística imnediata que llegó al empate por intermedio de Fernando Romero, quien de penal estableció la paridad posterior a una falta en el área de Polaco González sobre Cañete.

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⚽️ Fernando Romero, desde los doce pasos, marcó el empate del Triki en Villeta.



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En la segunda etapa, la clave estuvo en el banco para Triqui con el Beto de la Cruz quien tenía un minuto de haber ingresado concretó una buena jugada de su equipo que terminó con la asistencia de Romero y su remate fuera del área que sorprendió a Miguel Martínez, con algo de responsabilidad y marcó la ventaja del 2-1.

⚽️¡QUÉ GOLAZO! Luis 'Beto' de la Cruz anotó el segundo de Trinidense.



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Trinidense encontró un mejor juego y se ponían arriba al mismo tiempo, pero faltaba mucho para el cierre del partido. Algo que no fue suficiente porque si bien Ameliano intentó, no tuvo la precisión para llevarse por delante al conjunto de Trinidad.

El elenco de Roberto Nanni tuvo sobre el final una oportunidad inmejorable para rescatar al menos un empate, pero desperdició un penal a través de Raúl Cabral quien pateó al poste derecho de Defour en un momento clave del partido, situación que terminó sentenciando sus aspiraciones del subcampeonato.

Con esta derrota, Sportivo Ameliano se despidió ante su publico del Apertura con derrota y sin poder alcanzar el objetivo, mientras que Sportivo Trinidense cerró el torneo con una importante victoria fuera de casa y culminó quinto en la clasificación general.