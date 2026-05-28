La Nueva Olla se viste de gala para una noche de Copa Libertadores. Este jueves, a partir de las 19:00, Cerro Porteño enfrenta al Sporting Cristal de Perú con la tranquilidad de tener la clasificación asegurada, pero con el hambre intacto de adueñarse del primer lugar de su zona en esta Copa Libertadores 2026.

Para el conjunto de Barrio Obrero, terminar en la cima de la tabla tiene un doble valor. En el plano deportivo, le otorgaría el derecho de definir la serie de octavos de final en condición de local, aunque en este torneo los cruces siempre son un misterio y un segundo puesto puede esconder a cualquier gigante del continente. Por otra parte, en el aspecto financiero, cada victoria en la fase de grupos se cotiza alto y ganarle a los peruanos significaría embolsar los 340.000 dólares que la Conmebol otorga por mérito deportivo.

El salvavidas internacional para el semestre del Ciclón

La realidad del equipo de la “mitad más uno” en el plano internacional contrasta notablemente con el panorama doméstico. Estancado en la tercera posición del torneo Apertura local, la Copa Libertadores se convirtió en el bálsamo que rescata el semestre del club.

El gran trampolín anímico y futbolístico se dio en la jornada anterior, donde Cerro Porteño rompió todos los pronósticos al dar un tremendo batacazo en tierras brasileñas, venciendo a Palmeiras por 1-0. Ese triunfo histórico no solo blindó su boleto a la siguiente ronda de “La Gloria Eterna”, sino que encendió la ilusión de una hinchada que este jueves promete copar las gradas para certificar el liderato.

Cerro Porteño vs. Sporting Cristal: minuto a minuto en vivo

19:00 Comienza el partido en La Nueva Olla

Cerro Porteño y Sporting Cristal de Perú ya juegan en Barrio Obrero, en el encuentro correspondiente a la sexta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores, que se disputa en el estadio La Nueva Olla. Seguí la transmisión a través de ABC TV Paraguay en YouTube

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18:00 Cerro Porteño, con equipo confirmado

El entrenador azulgrana, Ariel Holan presentará el siguiente equipo para recibir a Sporting Cristal de Perú: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Víctor Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Guillermo Benítez; Cecilio Domínguez, Robert Piris da Motta, Jorge Morel y César Bobadilla; Jonatan Torres y Pablo Vegetti. Seguí la transmisión a través de ABC TV Paraguay en YouTube

18:00 Sporting Cristal, con once definido

El conductor “cervecero”, José Mannarino anuncia el siguiente once para visitar a Cerro Porteño: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araújo, Luis Abram y Rafael Lutiger; Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Martín Távara; Maxloren Castro, Irven Ávila y Gabriel Santana. Seguí la transmisión a través de ABC TV Paraguay en YouTube

17:45 Cerro Porteño, con el objetivo de ganar su grupo en la Copa Libertadores

Con la clasificación asegurada a los cuartos de final, Cerro Porteño tiene como objetivo terminar en el primer lugar de su grupo en la Copa Libertadores 2026. El “Ciclón” enfrenta este jueves al peruano Sporting Cristal en La Nueva Olla, a las 19:00.

17:30 A qué hora juega Sp. Cristal vs. Cerro y dónde ver hoy en vivo

Cerro Porteño enfrenta hoy a Sporting Cristal por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

17:15 Alerta Cerro Porteño y Paraguay: Blas Riveros abandonó la concentración...

Blas Riveros dejó la concentración de Cerro Porteño en la víspera del partido contra Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026.

17:00 Cerro Porteño: los contratos que vencen a mitad de año

Son cinco los futbolistas que tienen vínculo con Cerro Porteño hasta este mitad de año. En este material les presentamos la producción de los mismos para determinar si hicieron méritos para continuar en la institución.

16:45 El semestre de Cerro Porteño, a falta de un partido para el cierre

Tercero en el finalizado torneo Apertura 2026 y líder en su grupo en la Copa Libertadores, en el que aún debe jugar un partido en busca del primer puesto. En este material les presentamos los números de Cerro Porteño en el primer tramo futbolístico de la temporada.