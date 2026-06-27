Fútbol
27 de junio de 2026 a la - 02:24

Bélgica golea 5-1 a Nueva Zelanda y avanza a 16avos primero del Grupo G

Romelu Lukaku de Bélgica celebra tras marcar el cuarto gol de su equipo durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Nueva Zelanda y Bélgica, en Vancouver, Canadá.
Romelu Lukaku de Bélgica celebra tras marcar el cuarto gol de su equipo durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Nueva Zelanda y Bélgica, en Vancouver, Canadá.BOB FRID

Bélgica puso la casa en orden: goleó 5-1 el viernes a Nuneva Zelanda y avanzó a dieciseisavos de final del Mundial 2026 como primero del Grupo G.

Por AFP

Los Diablos Rojos, que habían empatado sus dos primeros partidos, ante Egipto e Irán, hicieron los deberes en Vancouver. En la segunda ronda jugarán contra uno de los mejores terceros, el miércoles en Seattle.

Leandro Trossard (28, 50), Kevin De Bruyne (66), Romelu Lukaku (86), Alexis Saelemaekers (90+4) anotaron los goles de Bélgica. Elijah Just a los 84 minutos anotó el descuento para los oceánicos.

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Los once titulares de Bélgica posan para la foto de equipo antes del partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Nueva Zelanda y Bélgica, en Vancouver, Canadá, el 26 de junio de 2026.
Los once titulares de Bélgica posan para la foto de equipo antes del partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Nueva Zelanda y Bélgica, en Vancouver, Canadá, el 26 de junio de 2026.

Egipto quedó segunda

Egipto, como segunda del G, con los mismos 5 puntos, se medirá con Australia el 3 de julio en Dallas.

Irán acabó tercera, con tres unidades, y quedó a la espera si le valen para acceder a la próxima fase del torneo.

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Ficha técnica

Cancha: BC Place Stadium, Vancouver, Canadá. Árbitro principal: Adham Makhadmeh (Jordania). Asistente 1: Mohammad Alkalaf (Jordania). Asistente 2: Ahmad Al-Roie (Jordania). 4.º árbitro: Kevin Ortega (Perú). 5.º árbitro: Michael Orué (Perú).

Alineaciones

Nueva Zelanda: Crocombe; Payne (Boxall, m. 65), Surman, Bindon, Cacace (De Vries, m. 79); Stamenic, Bell (McCowatt, m. 65); Thomas (Randall, m. 46), Singh (Old, m. 46), Just; Chris Wood.

Bélgica: Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Vanaken, Tielemans (Raskin. m. 83); Trossard (Saelemakers, m. 71), De Bruyne (Onana, m. 71), Doku (Fernández Pardo, m. 56); De Keteleare (Lukaku, m. 83).

Goles: 0-1, m. 28: Trossard. 0-2, m. 50: Trossard. 0-3, m. 66: De Bruyne. 1-3, m. 84: Just. 1-4, m. 85: Lukaku. 1-5, m. 92: Saelemakers.

Árbitro: Adham Mohammad Tumah Makhadmeh (Jordania). Amonestó con tarjeta amarilla al neozelandés Stamenic (m. 46).

Incidencias: partido correspondiente a la tercera y última jornada del grupo G del Mundial 2026, disputado en el estadio BC Place de Vancouver ante unos 45.000 espectadores.

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