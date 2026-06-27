Bélgica golea 5-1 a Nueva Zelanda y avanza a 16avos primero del Grupo G

Los Diablos Rojos, que habían empatado sus dos primeros partidos, ante Egipto e Irán, hicieron los deberes en Vancouver. En la segunda ronda jugarán contra uno de los mejores terceros, el miércoles en Seattle.

Leandro Trossard (28, 50), Kevin De Bruyne (66), Romelu Lukaku (86), Alexis Saelemaekers (90+4) anotaron los goles de Bélgica. Elijah Just a los 84 minutos anotó el descuento para los oceánicos.

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Egipto quedó segunda

Egipto, como segunda del G, con los mismos 5 puntos, se medirá con Australia el 3 de julio en Dallas.

Irán acabó tercera, con tres unidades, y quedó a la espera si le valen para acceder a la próxima fase del torneo.

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Ficha técnica

Cancha: BC Place Stadium, Vancouver, Canadá. Árbitro principal: Adham Makhadmeh (Jordania). Asistente 1: Mohammad Alkalaf (Jordania). Asistente 2: Ahmad Al-Roie (Jordania). 4.º árbitro: Kevin Ortega (Perú). 5.º árbitro: Michael Orué (Perú).

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Alineaciones

Nueva Zelanda: Crocombe; Payne (Boxall, m. 65), Surman, Bindon, Cacace (De Vries, m. 79); Stamenic, Bell (McCowatt, m. 65); Thomas (Randall, m. 46), Singh (Old, m. 46), Just; Chris Wood.

Bélgica: Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Vanaken, Tielemans (Raskin. m. 83); Trossard (Saelemakers, m. 71), De Bruyne (Onana, m. 71), Doku (Fernández Pardo, m. 56); De Keteleare (Lukaku, m. 83).

Goles: 0-1, m. 28: Trossard. 0-2, m. 50: Trossard. 0-3, m. 66: De Bruyne. 1-3, m. 84: Just. 1-4, m. 85: Lukaku. 1-5, m. 92: Saelemakers.

Árbitro: Adham Mohammad Tumah Makhadmeh (Jordania). Amonestó con tarjeta amarilla al neozelandés Stamenic (m. 46).

Incidencias: partido correspondiente a la tercera y última jornada del grupo G del Mundial 2026, disputado en el estadio BC Place de Vancouver ante unos 45.000 espectadores.