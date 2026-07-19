San Lorenzo se queda sin su capitán

Aldo Emmanuel Quiñónez Ayala, capitán del Sportivo San Lorenzo, fue protagonista de la polémica arenga en un partido del torneo Apertura contra Olimpia cuando dijo que había plata, una especie de incentivo, de parte de Cerro Porteño, para tumbar al Decano.

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Por ese episodio, de “ñe’e rei” (algo así como de hablar por hablar), el mediocampista de 35 años recibió una multa de 10.000.000 de guaraníes.

El volante central deja el Rayadito para militar en el Sport Huancayo de Perú. A simple viste, no parece ser el destino ideal, pero el aspecto económico marca la diferencia. Además, a esta altura, “Sanlo” parece estar condenado al descenso.

La carrera de Quiñónez es extensa. Contribuyó para el ascenso de San Lorenzo, con el que disputó en el primer semestre 21 partidos.

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Formado en Olimpia, Aldo militó en Sportivo Luqueño, Deportivo Capiatá, River Plate, The Strongest de Bolivia, Sol de América, Monagas de Venezuela, Resistencia, Fernando de la Mora, Independiente de Campo Grande y San Lorenzo.

El entrenador Troadio Duarte deberá recomponer la zona central de su equipo con la salida del capitán, quien se destaca por su capacidad para recuperar balones.