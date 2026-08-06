“Pira” Benítez regresa al Sportivo San Lorenzo

Formado profesionalmente en Libertad, el pirayuense Ángel María Benítez Argüello, de 30 años, vuelve al Sportivo San Lorenzo con el objetivo a ayudar al club a lograr su objetivo de la permanencia en la máxima categoría de nuestro fútbol.

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En 2019, “Pira” defendió los colores del club de la Ciudad Universitaria, en el que disputó 38 partidos, marcó dos goles y dio una asistencia (pase gol).

Benítez jugó igualmente en General Caballero de Zeballos Cue, General Díaz de Luque, Guaraní, Defensa y Justicia de Argentina, Carlos Manucci de Perú y Sportivo Luqueño, en el que estuvo los dos últimos años.

Ángel Benítez es el séptimo futbolista en sumarse al plantel dirigido técnicamente por Troadio Duarte, después de Marcelo Ferreira, Isaías Fretes, Gastón Gerzel, Franco Aragón, Juan Jesús Salcedo y Rodrigo Amarilla.

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San Lorenzo se encuentra en el último puesto del promedio. Para continuar en el círculo privilegiado, debería cumplir prácticamente una campaña de campeón. Su actual cosecha es de un punto de nueve posibles en el torneo Clausura.

El domingo, el Rayadito enfrentará a Sportivo Luqueño, en duelo de la cuarta fecha a celebrarse en el estadio Gunther Vogel, a las 16:00.