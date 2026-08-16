Cerro Porteño cumple con un trámite matinal contra San Lorenzo

En este fútbol de “cristal” con el VAR, en el que cada “faltita” se magnifica y hasta desnaturaliza al deporte rey, Cerro Porteño se despertó con un penal tecnológico ante una defensa de San Lorenzo abierta, con falta de coordinación y que era una invitación para atacar.

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El Ciclón se impuso sobre el Rayadito por 1-0 en un duelo que tuvo dos penales -uno por bando- desperdiciados.

Envío largo de Gustavo Velázquez, incursión de Ignacio Aliseda, pequeño toque de Alexis Doldán y penal. En la cabina le convocaron a una revisión a Derlis Benítez y este determinó la pena máxima, que debe ser otorgada cuando una acción es clara y contundente.

El remate de Jonatan Torres fue una “masita” y lo contuvo el arquero Luis Franco, quien no tuvo mantener por largo tiempo su arco en cero. Es que mucha protección no tenía.

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Incursión por izquierda de Guillermo Benítez, envío al centro para la arremetida de Juan Manuel Iturbe quien definió con la pierna menos hábil, la derecha. El 1-0 llegó sin el mínimo esfuerzo para los azulgranas.

Totalmente vacío, el Rayadito intentó inquietar con las pelotas paradas. Es que no tiene un juego colectivo, es esperar alguna patriada como intentó dar sobre el cierre Alex Álvarez al conectar de primera un balón llovido que pasó cerca del portero Ángel Martínez, cuyo nivel no se podía calificar ya que casi no tuvo intervención en la fracción inicial, la que se cerró con el 67 por ciento de posesión del Ciclón.

Apenas iniciada la complementaria, San Lorenzo tuvo la posibilidad del empate mediante un penal que se dio tras una disputa aérea entre Álvarez y Guillermo Benítez. El balón dio en el brazo del azulgrana, en posición antinatural. De la ejecución se encargó “Neymar” Álvarez, cuyo tiro desde los 12 pasos fue como un despegue de avión: arriba, sobre el travesaño.

El elenco de Troadio Duarte le puso ganas, con sus armas limitadas adelantó sus líneas en busca del empate, pero no hubo caso.

La diferencia en el marcador fue mínima, pero en rendimiento, el conjunto el dueño de casa estableció una superioridad y si se proponía, daba la sensación que ganaba por más, aunque aplicó la regulada, dosificando las energías.

En los tramos culminantes, Mateo Klimowicz picó al vacío y Luis Fernando Cáceres le cometió la falta como último recurso, siendo expulsado por impedir una posibilidad manifiesta de gol.

Para Cerro Porteño, la concreción del segundo triunfo en el certamen fue un trámite, casi a ritmo de entrenamiento, contra un rival poco competitivo, virtualmente descendido a la Intermedia.

El miércoles, el Ciclón de Barrio Obrero deberá emplearse a fondo contra el Palmeiras para sacar adelante la dura serie de los octavos de final de la Copa Libertadores. Tiene potenciar para pelear, y una masa espectacular que con su aliento pueda ayudar a ganar.

Detalles del partido

Estadio: La Nueva Olla. Árbitro: Derlis Benítez. Asistentes: Roberto Cañete y Héctor Medina. Cuarto árbitro: César Avel Rolón. VAR: José Rodrigo Armoa. AVAR: Héctor Balbuena.

Cerro Porteño: Ángel Martínez; Iván Ramírez, Gustavo Velázquez, Lucas Merolla (62’ Emilio Acosta) y Guillermo Benítez; Ignacio Aliseda (ST Derlis Rodríguez), Agustín Almendra (ST Mateo Klimowicz), Ariel Gamarra (56’ Jorge Morel) y Carlos Chena; Juan Manuel Iturbe (ST Carlos Franco) y Jonatan Torres. D.T.: Ariel Holan.

San Lorenzo: Luis Franco; Leandro Esteche, Luis F. Cáceres, Alexis Doldán y Daniel Meza; Rodrigo Amarilla (ST Marcelo Ferreira), Hugo J. González, Ángel Benítez (88’ Teodoro Paredes), Bruno Piñatares (ST Iván Torres) y Kevin Ferreira (75’ José Amín Duarte); Alex Álvarez (75’ José A. Barrios). D.T.: Troadio Duarte.

Gol: 10’ Juan Mamuel Iturbe (CP).

Incidencias: 4’ Luis Franco (SL) le tapó un penal a Jonatan Torres; 49’ Alex Álvarez (SL), desperdició un penal.

Amonestados: 50’ Leandro Esteche (SL) y 61’ Carlos Franco (CP).

Expulsado: 84’ Luis F. Cáceres (SL), con roja directa.

Tiros de esquina: Cerro Porteño 2 (1 en el PT)-San Lorenzo 6 (4).

Recaudación: 128.317.200 guaraníes, por 13.418 ingresantes.