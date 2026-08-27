Doblete de Delmás en la victoria de la Albirroja Sub 20 contra Uruguay

El complejo Celeste de la Asociación Uruguaya de Fútbol, situado en Montevideo, albergó nuevamente el partido preparatorio entre Uruguay y Paraguay, en la categoría Sub 20.

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En esta oportunidad, la Albirroja junior, dirigida técnicamente por Antolín Alcaraz, se impuso sobre la Celeste por 3-2, mediante las conversiones del liberteño José Daniel Buhring, al minuto 15, y el doblete del olimpista Eduardo Andrés Delmás, a los 63’ y 69’.

El pasado martes, la escuadra nacional se había impuesto por 2-0, en el debut del mundialista Diego Forlán como conductor uruguayo, con un autogol y la conversión de Junior Gamarra, quien milita en Trinidense, cedido por Olimpia.

Formación albirroja: Jeremías Villanueva; Axel Bernal (57′ Mateo Giménez), Mauro Coronel, Fernando Herrera (46′ Thiago Fernández) y Kevin Amarilla; Milan Freyres (75′ Junior Gamarra), Amín Cristaldo, Joaquín Bogarín (75′ Giovanni Gómez) y Pedro Zarza; Eduardo Delmás (86′ Lucas Romañach) y José Buhring (86′ Thiago Fossati).