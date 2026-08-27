Fútbol
27 de agosto de 2026 a la - 17:14

Doblete de Delmás en la victoria de la Albirroja Sub 20 contra Uruguay

Componentes de la selección nacional Sub 20, tras la nueva victoria sobre Uruguay en Montevideo.
Componentes de la selección nacional Sub 20, tras la nueva victoria sobre Uruguay en Montevideo.APF

La selección Sub 20 de Paraguay volvió a vencer a Uruguay en Montevideo, esta vez por 3-2, con dos anotaciones de Eduardo Andrés Delmás, figura juvenil del Olimpia.

Por ABC Color

El complejo Celeste de la Asociación Uruguaya de Fútbol, situado en Montevideo, albergó nuevamente el partido preparatorio entre Uruguay y Paraguay, en la categoría Sub 20.

Lea más: Albirroja Sub 20 derrota a Uruguay en el estreno de Diego Forlán

En esta oportunidad, la Albirroja junior, dirigida técnicamente por Antolín Alcaraz, se impuso sobre la Celeste por 3-2, mediante las conversiones del liberteño José Daniel Buhring, al minuto 15, y el doblete del olimpista Eduardo Andrés Delmás, a los 63’ y 69’.

José Daniel Buhring (izquierda) y Eduardo Andrés Delmás, goleadores de la Albirroja contra la Celeste.
José Daniel Buhring (izquierda) y Eduardo Andrés Delmás, goleadores de la Albirroja contra la Celeste.

El pasado martes, la escuadra nacional se había impuesto por 2-0, en el debut del mundialista Diego Forlán como conductor uruguayo, con un autogol y la conversión de Junior Gamarra, quien milita en Trinidense, cedido por Olimpia.

Formación albirroja: Jeremías Villanueva; Axel Bernal (57′ Mateo Giménez), Mauro Coronel, Fernando Herrera (46′ Thiago Fernández) y Kevin Amarilla; Milan Freyres (75′ Junior Gamarra), Amín Cristaldo, Joaquín Bogarín (75′ Giovanni Gómez) y Pedro Zarza; Eduardo Delmás (86′ Lucas Romañach) y José Buhring (86′ Thiago Fossati).