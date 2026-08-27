San Lorenzo brinda detalles de la transferencia de Orlando Gill

Surgido profesionalmente en el Sportivo San Lorenzo, en la Ciudad Universitaria, Orlando Gill Noldin da un paso trascendental en su carrera al fichar por el Lille de Francia, tras su consolidación como portero en el San Lorenzo de Almagro y su gran actuación en el Mundial 2026 con la Albirroja.

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El club argentino brindó detalles económicos de la transferencia del golero guaraní de 26 años, mencionando que “San Lorenzo percibe 4.000.000 de euros (equivalente a una cifra aproximada de 4.650.000 dólares) por la venta del arquero paraguayo. El club transfirió el 100% de los derechos deportivos y el 50% de los derechos económicos que tenía en su poder”.

El comunicado refiere igualmente: “En el marco de la negociación, San Lorenzo le saldó al arquero 120.000 dólares que había quedado como deuda de las gestiones anteriores, por lo cual el arquero se desvinculó firmando un libre de deuda”.

La institución azulgrana informó que “por la participación de Orlando Gill en la Copa del Mundo, San Lorenzo recibirá 300.000 dólares”.

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La carrera del sanlorenzano comprende 77 partidos a nivel de clubes y 11 por la selección, de los cuales cinco fueron en la Copa del Mundo.