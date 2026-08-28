Fútbol
28 de agosto de 2026 a la - 20:42

3 de Noviembre supera a Independiente en el arraque de la fecha 21 de la Intermedia

El 3 de Novimbre abrió la fecha 21 de la Intermedia con triunfo.
El 3 de Novimbre abrió la fecha 21 de la Intermedia con triunfo.

3 de Noviembre del barrio San Pablo sigue en racha en la División Intermedia. El conjunto dirigido por Jorge Achucarro consiguió su tercera victoria consecutiva al imponerse con autoridad por 5-2 a Independiente de Campo Grande, en el partido que abrió la fecha 21.

Por ABC Color

El equipo tricolor encaminó el triunfo en la primera etapa con los goles de Alexis Prieto, a los 20 minutos; Fabricio Arce, a los 28’, y Jorge Trinidad, a los 43’.

Lea más: Gral. Caballero JLM derrota a Capiatá y trepa a la cima de la Intermedia

En el complemento, Marcos Riveros amplió la ventaja desde el punto penal, a los 57’, mientras que Diego Martínez cerró la goleada a los 89’. Independiente reaccionó con un doblete de Elías Sarquis, a los 66’ y 80’, pero no le alcanzó para cambiar el rumbo del partido.

Con este resultado, 3 de Noviembre suma 16 puntos, mientras que Independiente de Campo Grande permanece con 27 unidades.

En la fecha 22, el Tricolor visitará a Deportivo Capiatá el jueves 3 de septiembre, desde las 16:30, en el estadio Erico Galeano. Por su parte, Independiente recibirá a Fernando de la Mora el viernes 4, a las 14:30, en el estadio Ricardo Gregor.

Síntesis

3 de Noviembre 5-Independiente CG 2

Estadio: Facundo Deleón Fossatti. Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: César Silva y Néstor Sotto. Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías. 

3 de Noviembre: Hugo Gaona; Fernando Silvero, Alexis Prieto, Jorge Trinidad y Mauro Bogado (36′ Hugo Aquino); Ángel Billordo, Marcos Riveros (81’ Alexis González), Mathías Roa (67’ Diego Álvarez) y Fabricio Arce; Ángel Gómez (81’ Diego Martínez) y Junior Paredes (67’ Luis Olmedo). D.T.: Jorge Achucarro.

Independiente CG: Rodrigo Frutos; Rafael Román, José Portillo (39′ Rony Frank), Esteban Mendoza y Rogelio Espínola; Álvaro Montiel (46’ Bruno Díaz), Nicolás Rojas, Víctor Rivarola (46’ Dramame Diarra) y Ronald Roa; Sergio Dietze (46’ Elías Sarquis) y Francisco Morel (57’ Jesús Cáceres). D.T.: Claudio David Vargas.

Goles: 20’ Alexis Prieto, 28’ Fabricio Arce, 43’ Jorge Trinidad, 57’ Marcos Riveros, de penal (3N); 66’ y 80’ Elías Sarquis (I); 89’ Diego Martínez (3N). Amonestados: 68′ Alexis Prieto (3N); 61’ Bruno Díaz, 69’ Rogelio Espínola y 82’ Elías Sarquis (I).