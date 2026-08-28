3 de Noviembre supera a Independiente en el arraque de la fecha 21 de la Intermedia

El equipo tricolor encaminó el triunfo en la primera etapa con los goles de Alexis Prieto, a los 20 minutos; Fabricio Arce, a los 28’, y Jorge Trinidad, a los 43’.

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En el complemento, Marcos Riveros amplió la ventaja desde el punto penal, a los 57’, mientras que Diego Martínez cerró la goleada a los 89’. Independiente reaccionó con un doblete de Elías Sarquis, a los 66’ y 80’, pero no le alcanzó para cambiar el rumbo del partido.

Con este resultado, 3 de Noviembre suma 16 puntos, mientras que Independiente de Campo Grande permanece con 27 unidades.

En la fecha 22, el Tricolor visitará a Deportivo Capiatá el jueves 3 de septiembre, desde las 16:30, en el estadio Erico Galeano. Por su parte, Independiente recibirá a Fernando de la Mora el viernes 4, a las 14:30, en el estadio Ricardo Gregor.

Síntesis

3 de Noviembre 5-Independiente CG 2

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Estadio: Facundo Deleón Fossatti. Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: César Silva y Néstor Sotto. Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

3 de Noviembre: Hugo Gaona; Fernando Silvero, Alexis Prieto, Jorge Trinidad y Mauro Bogado (36′ Hugo Aquino); Ángel Billordo, Marcos Riveros (81’ Alexis González), Mathías Roa (67’ Diego Álvarez) y Fabricio Arce; Ángel Gómez (81’ Diego Martínez) y Junior Paredes (67’ Luis Olmedo). D.T.: Jorge Achucarro.

Independiente CG: Rodrigo Frutos; Rafael Román, José Portillo (39′ Rony Frank), Esteban Mendoza y Rogelio Espínola; Álvaro Montiel (46’ Bruno Díaz), Nicolás Rojas, Víctor Rivarola (46’ Dramame Diarra) y Ronald Roa; Sergio Dietze (46’ Elías Sarquis) y Francisco Morel (57’ Jesús Cáceres). D.T.: Claudio David Vargas.

Goles: 20’ Alexis Prieto, 28’ Fabricio Arce, 43’ Jorge Trinidad, 57’ Marcos Riveros, de penal (3N); 66’ y 80’ Elías Sarquis (I); 89’ Diego Martínez (3N). Amonestados: 68′ Alexis Prieto (3N); 61’ Bruno Díaz, 69’ Rogelio Espínola y 82’ Elías Sarquis (I).