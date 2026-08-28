Luqueño vs. Rubio Ñu, duelo directo en la lucha por la permanencia

Con el duelo entre el Sportivo Luqueño y Rubio Ñu, a disputarse en el estadio Luis Salinas del 12 de Octubre, a las 16:00, se abrirá la disputa de la séptima fecha del campeonato Clausura 2026.

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Estarán frente a frente dos de los tres peores equipos de la temporada, que pugnan por evitar la caída a la División Intermedia.

El ciclo auriazul es sencillamente deprimente, con 26 puntos acumulados en 28 presentaciones, situado en la tabla anual solo por el virtualmente descendido San Lorenzo, que cosechó solo 16 unidades de 84 posibles.

El año del Laureado tampoco es bueno, con 28 puntos (promedio de 1 por juego), aunque con la diferencia pasa que divide solo por este 2026, es decir que si enlaza buenos resultados, no solo podrá lograr la permanencia, sino también clasificar por primera vez a una competencia internacional, en este caso la Copa Sudamericana, que es la que está más al alcance, aunque en el ciclo anterior, el 2 de Mayo pudo acceder a la Copa Libertadores, a través de la Copa Paraguay.

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En cuanto a los antecedentes recientes entre auriazules y albiverdes en el torneo Apertura, en la primera rueda se impuso el Laureado por 1-0, mediante la anotación de Estiven Pérez. En la segunda se registró un empate sin goles.

Por la importancia de los puntos en disputa, se esperan que los protagonistas se den íntegros en pos de un buen espectáculo.