San Lorenzo vs. Nacional: alicaído Rayadito contra motivada Academia

El estadio Gunther Vogel recibirá este viernes el enfrentamiento entre Sportivo San Lorenzo y Nacional, a las 18:30, por la séptima ronda del torneo Clausura 2026.

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En principio, el juego fue fijado para el Deportivo Capiatá, pero los trabajos de mejoramiento estructural de un sector de las tribunas sanlorenzanas terminaron a tiempo, por lo que el coliseo fue habilitado.

Un empate y cinco derrotas, la campaña del Rayadito, a esta altura prácticamente condenado al descenso.

La marca de la Academia es de dos triunfos, tres empates y una derrota. Los tricolores llegan motivados luego de la convincente victoria en casa sobre Luqueño por 2-0.

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En el torneo Apertura, Nacional le ganó a San Lorenzo 1-0, en la primera rueda, con el gol de Hugo Iván Valdez. En la segunda se registró un empate sin goles en la Ciudad Universitaria.

El equipo de Troadio Duarte acostumbra mostrar un nivel aceptable en las etapas iniciales, pero luego va decreciendo. Los resultados negativos marcan a las claras la falta de equilibrio.

Los académicos, al mando del argentino Víctor Bernay, practican un fútbol dinámico, intenso, que debe ser refrendado con el poder de definición, del cual a veces carece.

Claramente, los capitalinos son favoritos a quedarse con los puntos contra los albirrojos que hipotecaron su permanencia ya en el primer tramo de la temporada.