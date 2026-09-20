Luqueño vs. Recoleta FC: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Sportivo Luqueño y Recoleta FC disputan hoy la fecha 11 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Auriazul que tendrá el rentrée de Lucas Barrios en la dirección técnica y el Canario de Jorge González Frutos juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá. Arbitra Derlis López con VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Sportivo Luqueño vs. Recoleta FC: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 17:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú : 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia : 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas

Estados Unidos - Este: 17:30 horas

Inglaterra: 22:30 horas

España: 23:30 horas

Bélgica: 23:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Sportivo Luqueño vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Sportivo Luqueño vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Tigo Sports Paraguay

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