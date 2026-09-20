Fútbol
20 de septiembre de 2026 a la - 01:50

Luqueño vs. Recoleta FC: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

El extremo de Sportivo Luqueño, Lautaro Comas intenta superar la marca del experimentado zaguero de Recoleta FC, Luis Cardozo.
El extremo de Sportivo Luqueño, Lautaro Comas intenta superar la marca del experimentado zaguero de Recoleta FC, Luis Cardozo.Gustavo Machado

Sportivo Luqueño enfrenta hoy a Recoleta FC por la fecha 11 del torneo Clausura 2026 de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
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Sportivo Luqueño y Recoleta FC disputan hoy la fecha 11 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Auriazul que tendrá el rentrée de Lucas Barrios en la dirección técnica y el Canario de Jorge González Frutos juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá. Arbitra Derlis López con VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Sportivo Luqueño vs. Recoleta FC: ¿A qué hora es hoy el partido?

  • Paraguay: 18:30 horas
  • Argentina: 18:30 horas
  • Brasil: 18:30 horas
  • Uruguay: 18:30 horas
  • Chile: 17:30 horas
  • Ecuador: 16:30 horas
  • Colombia: 16:30 horas
  • Perú: 16:30 horas
  • Venezuela: 17:30 horas
  • Bolivia: 17:30 horas
  • El Salvador: 15:30 horas
  • México: 15:30 horas
  • Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas
  • Estados Unidos - Este: 17:30 horas
  • Inglaterra: 22:30 horas
  • España: 23:30 horas
  • Bélgica: 23:30 horas
  • Marruecos: 22:30 horas
  • Sudáfrica: 23:30 horas

Sportivo Luqueño vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

  • Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
  • IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
  • Personal Flow: Tigo Sports

Sportivo Luqueño vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Tigo Sports Paraguay

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