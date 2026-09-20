Fútbol
20 de septiembre de 2026 a la - 01:39

Luqueño y Recoleta FC pugnan por “puntos de oro”

Incursión ofensiva del argentino Iván Maggi, ante la cobertura de Eliezer Barreto, durante un partido entre Luqueño y Recoleta FC del torneo Apertura, disputado en Itauguá.
Incursión ofensiva del argentino Iván Maggi, ante la cobertura de Eliezer Barreto, durante un partido entre Luqueño y Recoleta FC del torneo Apertura, disputado en Itauguá.Sportivo Luqueño

Sportivo Luqueño y Recoleta FC se enfrentan este domingo en el partido de segundo turno correspondiente a la undécima fecha del torneo Clausura, a disputarse en Itauguá, a las 18:30.

Por ABC Color
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El estadio del 12 de Octubre de Itauguá albergará el partido entre Sportivo Luqueño y Recoleta FC, que pugnan por “puntos de oro”, a partir de las 18:30.

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Los auriazules se encuentran al borde de la zona de descenso, con más juegos disputados que unidades cosechadas en la temporada. Una levantada de Rubio Ñu podría ocasionar la caída del club popular a la División Intermedia, a la que bajó por última vez en 2021, en el año de su centenario.

Antecedentes: Sportivo Luqueño vs. Recoleta FC
Antecedentes: Sportivo Luqueño vs. Recoleta FC

El Canario atraviesa por su peor momento en este segundo ciclo en la división superior de nuestro balompié. Los malos resultados ponen en duda la continuidad del entrenador Jorge González Frutos, que de momento continúa, pero necesita darle vuelo al elenco.

Este choque marcará el reestreno de Lucas Barrios como entrenador de Luqueño, que inició el ciclo bajo el comando técnico de “La Pantera”, quien debió dejar el cargo por la baja cosecha de puntos. Luego asumió de manera exprés Pedro Sarabia, quien al darse cuenta que las cosas no caminaban, salió tras cuatro presentaciones. Después llegó al recientemente defenestrado Hernán Rodrigo López, quien tampoco pudo enderezar el rumbo.

En el torneo Apertura, Luqueño le ganó a Recoleta los dos partidos, por el idéntico marcador de 2-1. En la rueda inicial, Giovanni Bogado e Iván Maggi marcaron los tantos, con el empate transitorio de Junior Noguera. En la segunda, Lautaro Comas y Axel Balbuena registraron los goles luqueños, mientras que Kevin Parzajuk había señalado la igualdad transitoria.

Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que sostendrán Sportivo Luqueño y Recoleta FC, por la undécima ronda del torneo Clausura 2026.
Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que sostendrán Sportivo Luqueño y Recoleta FC, por la undécima ronda del torneo Clausura 2026.