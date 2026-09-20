Luqueño y Recoleta FC pugnan por “puntos de oro”

El estadio del 12 de Octubre de Itauguá albergará el partido entre Sportivo Luqueño y Recoleta FC, que pugnan por “puntos de oro”, a partir de las 18:30.

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Los auriazules se encuentran al borde de la zona de descenso, con más juegos disputados que unidades cosechadas en la temporada. Una levantada de Rubio Ñu podría ocasionar la caída del club popular a la División Intermedia, a la que bajó por última vez en 2021, en el año de su centenario.

El Canario atraviesa por su peor momento en este segundo ciclo en la división superior de nuestro balompié. Los malos resultados ponen en duda la continuidad del entrenador Jorge González Frutos, que de momento continúa, pero necesita darle vuelo al elenco.

Este choque marcará el reestreno de Lucas Barrios como entrenador de Luqueño, que inició el ciclo bajo el comando técnico de “La Pantera”, quien debió dejar el cargo por la baja cosecha de puntos. Luego asumió de manera exprés Pedro Sarabia, quien al darse cuenta que las cosas no caminaban, salió tras cuatro presentaciones. Después llegó al recientemente defenestrado Hernán Rodrigo López, quien tampoco pudo enderezar el rumbo.

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En el torneo Apertura, Luqueño le ganó a Recoleta los dos partidos, por el idéntico marcador de 2-1. En la rueda inicial, Giovanni Bogado e Iván Maggi marcaron los tantos, con el empate transitorio de Junior Noguera. En la segunda, Lautaro Comas y Axel Balbuena registraron los goles luqueños, mientras que Kevin Parzajuk había señalado la igualdad transitoria.