Fútbol
20 de septiembre de 2026 a la - 01:36

Olimpia, con la misión de vencer por primera vez en el año a San Lorenzo

Bernardo Benítez, con camiseta blanca y número 37, celebra un gol junto a Gabriel Ávalos, en un ambiente de alegría deportiva.
Bernardo Romeo Benítez, Gabriel Ávalos y Rodney Redes, en el festejo de un gol de Olimpia contra el Sportivo Luqueño.ARCENIO ACUÑA

Olimpia afronta este domingo una misión que está perfectamente a su alcance: vencer por primera vez en el año al Sportivo San Lorenzo, al que enfrentará en Sajonia, a las 16:00.

Por ABC Color
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Al único rival al que Olimpia no venció en la temporada es a San Lorenzo, virtualmente descendido a la División Intermedia, producto de su pésima campaña (1 punto de 30 posibles).

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El estadio Defensores del Chaco albergará el enfrentamiento, fijado para las 16:00, en el que el Rayadito oficiará de local. Inicialmente, el choque fue marcado para el Deportivo Capiatá, pero las gestiones franjeadas para actuar en un coliseo en mejores condiciones fueron fructíferas.

Antecedentes: Sportivo San Lorenzo vs. Olimpia
Antecedentes: Sportivo San Lorenzo vs. Olimpia

El Decano no podrá contar con su figura juvenil Eduardo Delmás, quien se encuentra al servicio de la Albirroja Sub 20 en los Juegos Odesur Santa Fe 2026.

La plantilla olimpista es suficientemente ampliar para suplir al “chico de moda”, que tiene un futuro europeo y que puede otorgar al gigante del barrio Mariscal López un gran beneficio económico.

San Lorenzo llega a los tumbos, con la suerte prácticamente echadas, con jugadores experimentados como Federico Cristóforo, Iván “Tito” Torres y Teodoro Paredes, marginados, que activan de manera diferenciada en el cumplimiento de sus respectivos contratos.

En el torneo Apertura, el campeón no le pudo ganar al elenco de la Ciudad Universitaria. En la primera rueda se registró un empate de 1-1, con tantos de Alejandro Silva, actualmente en Recoleta FC, y Luis Fernando Cáceres. En la segunda, San Lorenzo brindó la nota al ganar por 1-0, mediante la anotación de José Alfredo Barrios.

Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que disputarán Sportivo San Lorenzo y Olimpia, por la undécima ronda del torneo Clausura 2026.
Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que disputarán Sportivo San Lorenzo y Olimpia, por la undécima ronda del torneo Clausura 2026.